Michniewicz po remíze s Mexikom: Roberta nikto neobviňuje

C-skupina, 1. kolo:



Mexiko - Poľsko 0:0



Rozhodovali: Beath - Beecham, Schetinin (všetci Aus.), ŽK: Sanchez, Moreno - Frankowski, 39.369 divákov



Mexiko: Ochoa – Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo – Herrera (71. Rodriguez), Alvarez, Chavez – Lozano, Martin (71. Jimenez), Vega (84. Antuna)



Poľsko: Szczesny – Cash, Bereszynski, Glik, Kiwior, Zalewski (46. Bielik) – Kaminski, Krychowiak, Szymanski (72. Frankowski) - Zielinski (87. Milik), Lewandowski

Na snímke mexický brankár Guillermo Ochoa vyráža strelu poľského futbalistu Roberta Lewandowskeho (vpravo) z penalty v zápase C-skupiny MS vo futbale 2022 Mexiko - Poľsko v katarskej Dauhe 22. novembra 2022. Foto: TASR - AP

Na snímke sprava poľský futbalista Robert Lewandowski a hráč Mexika Edson Álvarez bojujú o loptu v zápase C-skupiny MS vo futbale 2022 Mexiko - Poľsko v katarskej Dauhe 22. novembra 2022. Foto: TASR - AP

Hlasy po zápase /zdroj: Przeglad Sportowy, ČT Sport/



Czeslaw Michniewicz, tréner Poľska: "Výsledok ukázal určité zmeny, ku ktorým sme pristúpili v zostave. Myslím si, že to vyšlo. Na šance Mexika si nepamätám, čakal som na tú našu a prišla. Je to škoda, ale Roberta (Lewandowského) nikto neobviňuje. Mnoho elitných hráčov nedalo na MS gól. Bolo aj pár momentov, keď sme v pokutovom území mohli hrať pokojnejšie. Nevyšlo to."



Guillermo Ochoa, brankár Mexika: "Bolo to skvelý zápas, stál proti nám dobre pripravený súper. Hráči Poľska pôsobia v elitných kluboch a vedia pohroziť zo štandardných situácií. Za chytenou penaltou sú mesiace práce – náš trénersky štáb mal mnoho informácií, ktoré mi odovzdal. Lewandowski robil klamlivé pohyby, čo je uňho zvykom. Som rád, že sa mi to podarilo."

tabuľka:



1. Saudská Arábia 1 1 0 0 2:1 3



2. Poľsko 1 0 1 0 0:0 1



3. Mexiko 1 0 1 0 0:0 1



4. Argentína 1 0 0 0 1:2 0

Dauha 22. novembra (TASR) - Futbalisti Mexika odštartovali svoje pôsobenie na majstrovstvách sveta v Katare remízou 0:0 v zápase C-skupiny s Poľskom. Obrovskú príležitosť na svoj prvý gól na svetovom šampionáte mal Robert Lewandowski, poľský kanonier však v 58. minúte nepremenil pokutový kop.Celý duel mali herne navrch Mexičania, ktorí vystrelili celkovo štrnásťkrát. Poliaci hrali v prvom polčase v hlbokom obrannom bloku a viackrát ich podržal aj brankár Wojciech Szczesny. Po druhom stretnutí C-skupiny je tak na čele tabuľky prekvapivo Saudská Arábia, ktorá zdolala favorizovanú Argentínu 2:1.Lewandowski nepremenil penaltu, ktorú rozhodca Chris Beath nariadil po tom, ako Hector Moreno fauloval práve hráča Barcelony. Najlepší strelec v histórii poľskej reprezentácie sa tak gólovo nepresadil ani vo svojom štvrtom zápase na svetovom šampionáte, v ktorom bola prvýkrát medzi rozhodcami žena. V úlohe štvrtého arbitra sa predstavila Francúzka Stephanie Frappartová, ktorá má na svojom konte už aj tohtoročné finále Francúzskeho pohára medzi Nice a Nantes (0:1).Na začiatku zápasu vyvíjali väčší tlak Mexičania. Lozano najprv prekvapil v obrane Kiwiora a o niečo neskôr hlavičkoval po rohovom kope Moreno. Stretnutie pokračovalo v rovnakom duchu, do veľkej príležitosti sa dostali Vega i Gallardo. Proti druhému menovanému vybehol Szczesny a loptu spred prázdnej brány vzápätí "upratal" Kaminski. Krátko pred prestávkou Mexičania útočili ešte aktívnejšie a o najväčšie ohrozenie brány sa postaral Sanchez. Poliaci však hrali v obrannom bloku, veľký počet centrov zneškodnil Szczesny. Súper ich predčil 6:1 na strely a mal dve tretiny času loptu v moci.Aj po prestávke mali loptu viac na kopačkách Mexičania, ale obrovskú príležitosť v podobe pokutového kopu dostal ich súper. Do šestnátsky sa predral Lewandowski a VAR dodatočne vyhodnotil v jeho súboji s Morenom faul. Brankár Ochoa však správne odhadol smer jeho nevýrazného pokusu a Poliaci neskórovali ani bezprostredne po penalte. Iniciatívu prebrali opäť Mexičania a ich súper mal oporu najmä v Szczesnom. Ten si poradil napríklad so strieľaným centrom Alvareza, ktorého smer zmenil Martin. K jednej z mála možností sa dostali aj Poliaci. Krychowiak však nedokázal zakončiť pri rohovom kope a nevyšla mu ani strela z diaľky v úplnom závere. V Katare sa tak zrodila po zápase medzi Dánskom a Tuniskom druhá bezgólová remíza.