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Mexiko s JAR otvoria majstrovstvá sveta po 16 rokoch
Domáci sú v pozícii jednoznačného favorita a budú tak pod veľkým tlakom, z troch ostrých vzájomných zápasov však vyhrali len jeden.
Autor TASR
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Mexico City 10. júna (TASR) - Úvodný zápas 23. majstrovstiev sveta vo futbale odohrajú domáci Mexičania proti Juhoafrickej republike v rámci A-skupiny. Šampionát hostia okrem Mexika aj USA a Kanada, v prípade úvodného stretnutia ide o reprízu otváracieho duelu na MS 2010 v Juhoafrickej republike, a to na deň presne po 16 rokoch. Úvodný výkop zápasu je na programe vo štvrtok o 21.00 SELČ a uskutoční sa na Aztéckom štadióne v Mexico City, ktorý je dejiskom už tretích MS (1970, 1986).
Domáci sú v pozícii jednoznačného favorita a budú tak pod veľkým tlakom, z troch ostrých vzájomných zápasov však vyhrali len jeden. Do siete afrického tímu skóroval naposledy Rafael Marquez, ktorý je momentálne asistentom reprezentačného trénera Javiera Aguirreho. Jeho tím dosiahol historicky najlepšie umiestnenie práve na dvoch domácich mundialoch, keď sa prebojoval do štvrťfinále a skončil šiesty. Aguirre viedol Mexiko aj na MS 2010, čo bola jeho druhá z troch zastávok pri národnom tíme. V rozšírenom formáte MS so 48 tímami sa dá Mexiko považovať za favorita celého „áčka“, kde sú ešte Kórejská republika a Česko. V prospech „El Tri“ hrá aj bilancia v posledných dueloch, keď neprehrali v tomto roku ani raz a celkovo osemkrát za sebou. Vo všetkých bol brankárom v základnej zostave Raul Rangel a jeho nasadenie na úkor rekordéra Guillerma Ochou, ktorého čaká účasť na 6. MS, sa tak očakáva aj vo štvrtok. „Súpera už máme dôkladne zanalyzovaného. Vieme, ako hrá, čo môžeme urobiť a ako mu môžeme ublížiť. Spolu s realizačným tímom ešte rozhodneme o základnej jedenástke. Bude to veľmi jednoduché rozhodovanie, pretože každý hráč do nej zapadne,“ uviedol kouč Aguirre. Jeho tím v generálke na MS deklasoval Srbsko 5:1.
Juhoafrická republika sa na MS predstaví prvýkrát od roku 2010, keď turnaj hostila. Tréner Hugo Broos verí, že jeho tím, zložený prevažne z hráčov pôsobiacich v domácej súťaži, môže prekvapiť favorizovaných súperov. Belgický kouč, ktorý čelil Mexiku aj na MS 1986 ako hráč, si uvedomuje náročnosť atmosféry v úvodnom zápase. Zdôraznil však, že jeho hráči sa musia sústrediť. „Pre nás to bude fantastická skúsenosť. Je veľmi dôležité, aby sme sa držali herného plánu a nevnímali to, čo sa bude diať na tribúnach,“ povedal Broos. Prípravu JAR narušili vízové problémy, ktoré oddialili príchod viacerých členov výpravy. Tím tak prišiel o cenný čas potrebný na aklimatizáciu na podmienky v Mexiku. Broosovi zverenci však zvládli kvalifikáciu a budú dúfať, že domácich opäť potrápia. V ich drese skóroval proti Mexiku naposledy Siphiwe Tshabalala.
Na zrekonštruovanom Aztéckom štadióne sa očakáva slávnostná atmosféra a viac než 80.000 divákov. V rámci otváracieho ceremoniálu vystúpi ikonická kolumbijská speváčka Shakira a spolu so spevákom Burna Boyom predvedú oficiálnu pieseň pre šampionát Dai Dai, čo v taliančine znamená „poďme“. Okrem spomenutej dvojice sa predstavia aj J Balvin a juhoafrická speváčka Tyla. Ceremoniály produkuje Marco Balich, kreatívny riaditeľ viacerých otváracích ceremoniálov olympijských hier vrátane ZOH 2026.
Otvárací ceremoniál sa začne o 19.30 SELČ a zvyšné dve hostiteľské krajiny budú mať svoj pred úvodným duelom. Každá hostiteľská krajina vnesie do ceremoniálov vlastný vizuálny štýl, Mexiko tradičné vystrihované papierové dekorácie papel picado. „Majstrovstvá sveta FIFA sú udalosťou, ktorú prežíva celý svet spoločne, a to sa začína už spôsobom, akým ich otvoríme,“ citovala prezidenta FIFA Gianniho Infantina televízia Al Jazeera.
Domáci sú v pozícii jednoznačného favorita a budú tak pod veľkým tlakom, z troch ostrých vzájomných zápasov však vyhrali len jeden. Do siete afrického tímu skóroval naposledy Rafael Marquez, ktorý je momentálne asistentom reprezentačného trénera Javiera Aguirreho. Jeho tím dosiahol historicky najlepšie umiestnenie práve na dvoch domácich mundialoch, keď sa prebojoval do štvrťfinále a skončil šiesty. Aguirre viedol Mexiko aj na MS 2010, čo bola jeho druhá z troch zastávok pri národnom tíme. V rozšírenom formáte MS so 48 tímami sa dá Mexiko považovať za favorita celého „áčka“, kde sú ešte Kórejská republika a Česko. V prospech „El Tri“ hrá aj bilancia v posledných dueloch, keď neprehrali v tomto roku ani raz a celkovo osemkrát za sebou. Vo všetkých bol brankárom v základnej zostave Raul Rangel a jeho nasadenie na úkor rekordéra Guillerma Ochou, ktorého čaká účasť na 6. MS, sa tak očakáva aj vo štvrtok. „Súpera už máme dôkladne zanalyzovaného. Vieme, ako hrá, čo môžeme urobiť a ako mu môžeme ublížiť. Spolu s realizačným tímom ešte rozhodneme o základnej jedenástke. Bude to veľmi jednoduché rozhodovanie, pretože každý hráč do nej zapadne,“ uviedol kouč Aguirre. Jeho tím v generálke na MS deklasoval Srbsko 5:1.
Juhoafrická republika sa na MS predstaví prvýkrát od roku 2010, keď turnaj hostila. Tréner Hugo Broos verí, že jeho tím, zložený prevažne z hráčov pôsobiacich v domácej súťaži, môže prekvapiť favorizovaných súperov. Belgický kouč, ktorý čelil Mexiku aj na MS 1986 ako hráč, si uvedomuje náročnosť atmosféry v úvodnom zápase. Zdôraznil však, že jeho hráči sa musia sústrediť. „Pre nás to bude fantastická skúsenosť. Je veľmi dôležité, aby sme sa držali herného plánu a nevnímali to, čo sa bude diať na tribúnach,“ povedal Broos. Prípravu JAR narušili vízové problémy, ktoré oddialili príchod viacerých členov výpravy. Tím tak prišiel o cenný čas potrebný na aklimatizáciu na podmienky v Mexiku. Broosovi zverenci však zvládli kvalifikáciu a budú dúfať, že domácich opäť potrápia. V ich drese skóroval proti Mexiku naposledy Siphiwe Tshabalala.
Na zrekonštruovanom Aztéckom štadióne sa očakáva slávnostná atmosféra a viac než 80.000 divákov. V rámci otváracieho ceremoniálu vystúpi ikonická kolumbijská speváčka Shakira a spolu so spevákom Burna Boyom predvedú oficiálnu pieseň pre šampionát Dai Dai, čo v taliančine znamená „poďme“. Okrem spomenutej dvojice sa predstavia aj J Balvin a juhoafrická speváčka Tyla. Ceremoniály produkuje Marco Balich, kreatívny riaditeľ viacerých otváracích ceremoniálov olympijských hier vrátane ZOH 2026.
Otvárací ceremoniál sa začne o 19.30 SELČ a zvyšné dve hostiteľské krajiny budú mať svoj pred úvodným duelom. Každá hostiteľská krajina vnesie do ceremoniálov vlastný vizuálny štýl, Mexiko tradičné vystrihované papierové dekorácie papel picado. „Majstrovstvá sveta FIFA sú udalosťou, ktorú prežíva celý svet spoločne, a to sa začína už spôsobom, akým ich otvoríme,“ citovala prezidenta FIFA Gianniho Infantina televízia Al Jazeera.
Štvrtok, 11. júna, 21.00 (SELČ)
Aztécky štadión (Mexico City)
A-skupina, 1. kolo
Mexiko - JAR, rozhodujú: Sampaio - Pires, Boschilia (všetci Braz.)
Predpokladané zostavy:
Mexiko: Rangel - Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira - Gutierrez, Alvarado, Fidalgo, Quinones - Jimenez
JAR: Williams - Matuludi, Okon, Makhanya, Kabini - Sithole, Mbatha - Sebelebele, Mofokeng, Moremi - Foster
Aztécky štadión (Mexico City)
A-skupina, 1. kolo
Mexiko - JAR, rozhodujú: Sampaio - Pires, Boschilia (všetci Braz.)
Predpokladané zostavy:
Mexiko: Rangel - Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira - Gutierrez, Alvarado, Fidalgo, Quinones - Jimenez
JAR: Williams - Matuludi, Okon, Makhanya, Kabini - Sithole, Mbatha - Sebelebele, Mofokeng, Moremi - Foster