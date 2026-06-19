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Mexiko zdolalo Kórejskú republiku 1:0 a je prvým postupujúcim
Mexiko uzavrie skupinovú fázu vo štvrtok 25. júna o 3.00 SELČ duelom v Mexiko City proti Česku.
Autor TASR
Guadalajara 19. júna (TASR) - Futbalisti Mexika sú prvými istými účastníkmi vyraďovacej fázy MS 2026. Postup do šestnásťfinále z prvého miesta v A-skupine si domáci zabezpečili víťazstvom 1:0 nad Kórejskou republikou v Guadalajare. Gólom na začiatku druhého polčasu o tom rozhodol Luis Romo.
Mexiko sa ako víťaz A-skupiny stretne v šestnásťfinále na Aztéckom štadióne v Mexico City s tretím tímom z jednej zo skupín C, E, F, H alebo I. Druhý tím A-skupiny nastúpi proti druhému tímu z B-skupiny. Kórejčania zostali na druhej priečke s tromi bodmi, Česko a JAR majú po bode a naďalej šancu na postup.
Mexiko uzavrie skupinovú fázu vo štvrtok 25. júna o 3.00 SELČ duelom v Mexiko City proti Česku. V rovnaký deň a v rovnakom hracom čase sa Kórejská republika stretne v Monterrey s Juhoafrickou republikou.
Mexičania boli v prvom polčase o niečo aktívnejší a častejšie držali loptu na kopačkách, no proti organizovanej obrane si vypracovali len minimum príležitostí. Prvú strelu vyslal už v 7. minúte Alvarado a o trinásť minút neskôr sa po Sanchezovom centri dostal k hlavičke Quiňones, jeho pokus však pozorný Kim Sung-kju zneškodnil. Bolo to napokon jediné ohrozenie bránky v prvom dejstve. Domáci sa snažili presadzovať po krídlach, no vo finálnej fáze im chýbala presnosť aj moment prekvapenia. Kórejčanov mohol potešiť kapitán Son, ktorý v 16. minúte obišiel aj brankára Rangela a lobom poslal loptu smerom do siete, no ešte predtým sa nachádzal v tesnom ofsajde.
Hneď v úvode druhého polčasu mohol tribúny rozjasať Gallardo, ktorý unikal po ľavom krídle, ale z uhla netrafil do priestoru bránky. Už o minútu sa však už Mexičania tešili, keď loptu v rukách neudržal brankár Kim Sung-kju a loptu po jeho chybe poslal do odkrytej bránky Romo. Ešte pred uplynutím hodiny hry opustil ihrisko hviezdny Kórejčan Son a jeho spoluhráči sa márne snažili aspoň o vyrovnanie. Naopak, na druhej strane mohol poistku štvrťhodinu pred koncom pridať Jimenez, ale z uhla neprepálil brankára. Najväčšia šanca Kórejčanov v dueli prišla v 87. minúte, ale blysol sa domáci brankár Rangel, ktorý zneškodnil dva pokusy z bezprostrednej blízkosti. V nadstavení ešte po rohu hlavičkoval Lee Han-beom vedľa a potom už prepukla mexická postupová radosť.
Mexiko sa ako víťaz A-skupiny stretne v šestnásťfinále na Aztéckom štadióne v Mexico City s tretím tímom z jednej zo skupín C, E, F, H alebo I. Druhý tím A-skupiny nastúpi proti druhému tímu z B-skupiny. Kórejčania zostali na druhej priečke s tromi bodmi, Česko a JAR majú po bode a naďalej šancu na postup.
Mexiko uzavrie skupinovú fázu vo štvrtok 25. júna o 3.00 SELČ duelom v Mexiko City proti Česku. V rovnaký deň a v rovnakom hracom čase sa Kórejská republika stretne v Monterrey s Juhoafrickou republikou.
MS vo futbale - A-skupina:
Guadalajara
Mexiko - Kórejská republika 1:0 (0:0)
Gól: 50. Romo. Rozhodcovia: Tejera – Taran, Barreiro (všetci Urug.), ŽK: Lee Kang-in, Paik Seung-ho (obaja Kór. rep.), 45.522 divákov.
Mexiko: Rangel – Sanchez, E. Alvarez, Vasquez, Gallardo – B. Gutierrez (71. Pineda), Lira, Romo (71. O. Vargas) - Alvarado (80. Reyes), Jimenez (80. S. Gimenez), Quiňones (84. Huerta)
Kór. rep.: Kim Sung-kju – Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk – Kim Moon-Hwan (71. Eom Ji-Sung), Hwang In-beom, Paik Seung-ho (77. Cho Gue-Sung), Seol Young-Woo (71. Yang Hyun-jun) – Lee Kang-in, Lee Jae-sung (57. Hwang Hee-Chan) – Son Heung-min (57. Oh Hyeon-Gyu)
Guadalajara
Mexiko - Kórejská republika 1:0 (0:0)
Gól: 50. Romo. Rozhodcovia: Tejera – Taran, Barreiro (všetci Urug.), ŽK: Lee Kang-in, Paik Seung-ho (obaja Kór. rep.), 45.522 divákov.
Mexiko: Rangel – Sanchez, E. Alvarez, Vasquez, Gallardo – B. Gutierrez (71. Pineda), Lira, Romo (71. O. Vargas) - Alvarado (80. Reyes), Jimenez (80. S. Gimenez), Quiňones (84. Huerta)
Kór. rep.: Kim Sung-kju – Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk – Kim Moon-Hwan (71. Eom Ji-Sung), Hwang In-beom, Paik Seung-ho (77. Cho Gue-Sung), Seol Young-Woo (71. Yang Hyun-jun) – Lee Kang-in, Lee Jae-sung (57. Hwang Hee-Chan) – Son Heung-min (57. Oh Hyeon-Gyu)
Mexičania boli v prvom polčase o niečo aktívnejší a častejšie držali loptu na kopačkách, no proti organizovanej obrane si vypracovali len minimum príležitostí. Prvú strelu vyslal už v 7. minúte Alvarado a o trinásť minút neskôr sa po Sanchezovom centri dostal k hlavičke Quiňones, jeho pokus však pozorný Kim Sung-kju zneškodnil. Bolo to napokon jediné ohrozenie bránky v prvom dejstve. Domáci sa snažili presadzovať po krídlach, no vo finálnej fáze im chýbala presnosť aj moment prekvapenia. Kórejčanov mohol potešiť kapitán Son, ktorý v 16. minúte obišiel aj brankára Rangela a lobom poslal loptu smerom do siete, no ešte predtým sa nachádzal v tesnom ofsajde.
Hneď v úvode druhého polčasu mohol tribúny rozjasať Gallardo, ktorý unikal po ľavom krídle, ale z uhla netrafil do priestoru bránky. Už o minútu sa však už Mexičania tešili, keď loptu v rukách neudržal brankár Kim Sung-kju a loptu po jeho chybe poslal do odkrytej bránky Romo. Ešte pred uplynutím hodiny hry opustil ihrisko hviezdny Kórejčan Son a jeho spoluhráči sa márne snažili aspoň o vyrovnanie. Naopak, na druhej strane mohol poistku štvrťhodinu pred koncom pridať Jimenez, ale z uhla neprepálil brankára. Najväčšia šanca Kórejčanov v dueli prišla v 87. minúte, ale blysol sa domáci brankár Rangel, ktorý zneškodnil dva pokusy z bezprostrednej blízkosti. V nadstavení ešte po rohu hlavičkoval Lee Han-beom vedľa a potom už prepukla mexická postupová radosť.
hlasy po zápase /zdroj: FIFA/:
Javier Aguirre, tréner Mexika: „Nebol to skvelý futbalový zápas, súper nám toho veľa nedovolil. Napriek tomu sme našli spôsob, ako zvíťaziť. Bolo to náročné, pretože nám nedávali priestor a ani my sme ho nedávali Kórejčanom. Napokon sa ukázalo, že jedna chyba rozhodla o tom, na ktorú stranu sa zápas prikloní.“
Hong Myung-Bo, tréner Kórejskej rep.: „Hrali sme presne podľa plánu, ale spôsob, akým sme inkasovali gól, bol sklamaním. Požiadal som hráčov, aby zostali pokojní a naďalej hrali svoju hru. Nebolo to zlé. Teraz sa sústredíme na prípravu na ďalší zápas. V poslednom dueli skupinovej fázy odovzdáme maximum.“
Javier Aguirre, tréner Mexika: „Nebol to skvelý futbalový zápas, súper nám toho veľa nedovolil. Napriek tomu sme našli spôsob, ako zvíťaziť. Bolo to náročné, pretože nám nedávali priestor a ani my sme ho nedávali Kórejčanom. Napokon sa ukázalo, že jedna chyba rozhodla o tom, na ktorú stranu sa zápas prikloní.“
Hong Myung-Bo, tréner Kórejskej rep.: „Hrali sme presne podľa plánu, ale spôsob, akým sme inkasovali gól, bol sklamaním. Požiadal som hráčov, aby zostali pokojní a naďalej hrali svoju hru. Nebolo to zlé. Teraz sa sústredíme na prípravu na ďalší zápas. V poslednom dueli skupinovej fázy odovzdáme maximum.“
tabuľka:
1. Mexiko 2 2 0 0 3:0 6*
2. Kórejská rep. 2 1 0 1 2:2 3
3. Česko 2 0 1 1 2:3 1
4. JAR 2 0 1 1 1:3 1
/* - istý postup do šestnásťfinále/
1. Mexiko 2 2 0 0 3:0 6*
2. Kórejská rep. 2 1 0 1 2:2 3
3. Česko 2 0 1 1 2:3 1
4. JAR 2 0 1 1 1:3 1
/* - istý postup do šestnásťfinále/