Mexiko zdolalo Saudov 2:1, ale do osemfinále sa nepozrú ani jeden

MS C-skupina – 3. kolo:

Saudská Arábia – Mexiko 1:2 (0:0)



Góly: 90.+5. Al-Dawsari - 47. Martin, 52. Chavez, ŽK: Al Shehri, Al Hassan, Al-Tambakti, Madu, Al-Amri, Bahbri – Alvarez. Rozhodovali: Oliver - Burt, Bennett (všetci Angl.), 84.985 divákov.



Saudská Arábia: Al-Owais – Al-Ghannam (88. Bahbri), Al-Amri, Al-Tambakti, Al-Boleahi (37. Sharahili) – Al-Buraikan, Al-Hassan (46. Madu), Abdulhamid, Al-Dawsari – Kanno – Al-Shehri (Al-Oboud)

Mexiko: Ochoa – Sanchez (86. K. Alvarez), Montes, Moreno, Gallardo – E. Alvarez (86. Mori), Chavez – Lozano, Pineda (77. Rodriguez), Vega (46. Antuna) – Martin (77. Jimenez)

Lusail 30. novembra (TASR) - Futbalisti Mexika dominovali v priebehu celého stretnutia C-skupiny MS v Katare proti Saudskej Arábii a zvíťazili 2:1. Ani výhra im však nezabezpečila miestenku do osemfinále. Mexičania potrebovali za stavu 2:0 aj tretí presný zásah, avšak v závere ešte inkasovali a na šampionáte definitívne skončili. Mexiko dalo ďalšie dva góly z ofsajdu. Do osemfinále postúpili Argentínčania a o skóre pred Mexikom Poliaci.Už vo štvrtej minúte mohol poslať Mexiko do vedenia Vega, ktorý sa rútil sám na Al-Owaisa, ale mexický krídelník sa dostal až príliš blízko k brankárovi a pokus o prehodenie mu nevyšiel. Ohroziť bránu Mexika mohol v 13. minúte z priameho kopu Kanno, jeho pokus zo sľubnej pozície však preletel nad brvnom. Mexičania boli dominantní na lopte a veľmi dobre variovali v útočnej fáze, keď sa presadzovali ako hrou po zemi, tak aj nepríjemnými centrami do pokutového územia. V 25. minúte bol opäť v permanencii Al Owaisi, ktorého zamestnal prízemnou strelou Pineda. Ten istý hráč sa o dve minúty položil v malom vápne do hlavičky na zadnej žrdi, loptu však nezasiahol ideálne. V záverečnej minúte nadstaveného času prvého dejstva sa dostal k hlavičke saudský stredopoliar Al-Hassan, ale Ochoa zasahovať nemusel.Druhý polčas bol od začiatku v réžii Mexika, ktoré začalo najlepšie ako mohlo. V 47. minúte si po rohu našiel loptu Martin a otvoril skóre zápasu. O päť minút neskôr zahrával priamy kop Chavez a ukážkovou strelou zaznamenal jeden z najkrajších gólov doterajšieho priebehu MS. V 56. minúte už mohlo byť definitívne po zápase, ale Martin bol pred gólovým zakončením Lozana v ofsajdovom postavení. Mexičanom tento moment neubral chuť a aj naďalej ohrozovali bránu súpera. Chavez v 73. minúte takmer napodobnil svoj gólový moment, tentoraz sa však po priamom kope vyznamenal Al-Owaisi. Mexičania potrebovali v závere streliť gól, keďže skóre so súbežne hrajúcim Poľskom mali vyrovnané, avšak rozhodovala by štatistika žltých kariet. V 87. minúte mohol byť hrdinom Mexika striedajúci Antuna, ale ani jeho gól neplatil pre ofsajd. V piatej nadstavenej minúte rozhodol Al-Dawsari o tom, že postupový kľúč v podobe žltých kariet nebude potrebný a nádeje Mexika sa rozplynuli.1. Argentína 3 2 0 1 5:2 6*2. Poľsko 3 1 1 1 2:2 4*3. Mexiko 3 1 1 1 2:3 44. Saudská Arábia 3 1 0 2 3:5 3* - postup do osemfinále