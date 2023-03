Mezei z Nitry hovorí o psychicky ťažkej sezóne, Rangers pozvali Sýkoru

Nitra 25. marca (TASR) - Kolísavé výsledky, reálna hrozba zostupu, ale aj víťazstvo v Kontinentálnom pohári či dve vyraďovacie série. Sezóna 2022/23 mala pre hokejistov HK Nitra turbulentný priebeh a podľa kapitána Branislava Mezeia bola psychicky náročná. Zatiaľ čo pre ostatných hráčov Nitry sa prehrou 2:4 v Košiciach sezóna skončila, útočník Adam Sýkora si ju predĺži v zámorskej AHL a rád by zabojoval aj o ďalšiu účasť na MS.



Nitrania cestovali na piaty duel do Košíc s potrebou víťazstva. V zápase viedli 1:0 aj 2:1, ale nádejné skóre neudržali a po góle od Mareka Bartánusa počas hry bez brankára im bolo jasné, že ich sezóna je na konci. "Pocity nie sú pozitívne. Všetci sme sklamaní a tento pocit bude určite trvať ešte niekoľko dní. Myslím si, že sme dokázali konkurovať Košiciam. Hrali sme obetavo, tímovo a so srdiečkom. Škoda druhého zápasu, ktorý sme v Košiciach prehrali po samostatných nájazdoch. To bol asi zlomový duel. Som však hrdý na chlapcov za to, že sme dokázali konkurovať Košiciam," uviedol Sýkora, ktorý si v uplynulej sezóne 2021/22 zahral s Nitrou vo finále proti Slovanu.



Táto sa však pre Nitru nevyvíjala ideálne a od úvodu sa výsledkovo trápila. V decembri sa na pomerne dlhé obdobie usadila na poslednom mieste tabuľky a zažila aj 13 prehier po sebe. Paradoxne počas tohto obdobia dokázala zvíťaziť v Kontinentálnom pohári. V domácej súťaži sa jej výsledky zlepšili až po návrate trénera Antonína Stavjaňu a príchode brankára Libora Kašíka koncom decembra. "Libor nás držal nad vodou. Mali sme dobrý systém a vďaka tomu sme sa zdvihli z posledného miesta. Išli sme ešte vyššie, absolvovali sme výbornú kvalifikačnú sériu s Popradom. V niečom môžeme byť na seba pyšní, ale štvrťfinálové vyradenie nás určite neteší," zhrnul Sýkora.



Nitrania postúpili do vyraďovačky až po tom, čo v poslednom kole základnej časti dosiahli prehru s Liptovským Mikulášom 0:1, ktorá im tesne, ale predsa, stačila na postup. V kvalifikácii play off zdolali Poprad 3:0 na zápasy a následne nastúpili proti víťazovi základnej časti z Košíc. "Koniec základnej časti bol náročný, záverečných 15 kôl sme hrali o to, aby sme sa zachránili v lige. Nevyzeralo to s nami ružovo, ale nakoniec sme sa nakopli. S Popradom sme absolvovali výbornú sériu. Škoda, že sme nezvíťazili v piatom štvrťfinále proti Košiciam. Veľmi sme sa chceli vrátiť na ďalší zápas domov pred našich fantastických fanúšikov," priznal Mezei.



Tréner Stavjaňa sa vrátil do Nitry, z ktorej odišiel po sezóne 2021/2022, v decembri. Tím bol v tom čase na poslednom mieste, no už niekoľkýkrát sa potvrdilo, že český kormidelník to s ním vie. "Môj cieľ bol stabilizovať výsledky a káder. Musím konštatovať, že sme nemali zápas, v ktorom by sme pre zranenia nemuseli miešať so zostavou. Po Novom roku sme spravili sériu veľmi dobrých výsledkov vrátane víťazstva v Kontinentálnom pohári. Podarilo sa nám aj vhodne doplniť mužstvo a aj vďaka výborne chytajúcemu brankárovi Kašíkovi sme zvládli sezónu," povedal.



Okrem Kašíka a Mezeia patril k oporám nitrianskeho tímu aj 18-ročný útočník Adam Sýkora. V základnej časti nazbieral 21 kanadských bodov (8+13), v play off pridal vo ôsmich dueloch ďalšie štyri (1+3). Počas sezóny ho pozorne sledovali predstavitelia klubu New Yorku Rangers, ktorý ho draftoval v lete 2022 zo 63. miesta (2. kolo). Výkonmi ich zaujal natoľko, že sezónu si s najväčšou pravdepodobnosťou predĺži vo farmárskej súťaži AHL v drese Hartfordu Wolf Pack. "Viem, že tím bojuje o účasť v play off. Asi nedostanem veľký priestor, ale budem sa snažiť ukázať, v čom som silný a zároveň zabojovať o svoju pozíciu. Oproti klzisku, ktoré je napríklad v Košiciach, to bude veľká zmena, v porovnaní s Nitrou až taká nie. Všetko je tam rýchlejšie, na všetko bude menej času. Predpokladám, že tam budú fyzicky silní hráči a aj pre mňa to bude náročnejšie. Počas sezóny som bol v neustálom kontakte s Rangers," priznal Sýkora. Klub, pre ktorý bol v drafte v roku 2022 prvá voľba, pred sezónou odobril Sýkorove zotrvanie v slovenskej extralige, no nestratil ho z dohľadu. "Ľudia z Rangers sa často na mňa chodili pozerať a mal som od nich spätnú väzbu. Pokiaľ viem, tak boli so mnou spokojní. Predvádzal som to, čo odo mňa očakávali, hral som svoju hru a asi aj preto som od nich dostal pozvánku," poznamenal Sýkora, ktorý zároveň priznal aj ambíciu popasovať sa o svoju druhú účasť na MS.