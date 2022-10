MFK Dukla Banská Bystrica - FC Spartak Trnava 0:2 v 13. kole

MFK Dukla Banská Bystrica – FC Spartak Trnava 0:2 (0:1)



Góly: 41. Štefánik, 88. Mayounga. Rozhodovali: Smolák - Zemko, Kuba, ŽK: Migaľa - Mikovič, 2453 divákov.



Banská Bystrica: Hruška – Migaľa, Uhrinčať, Willwéber, Záhumenský – Richtárech (57. Franko), B. Ľupták – Slávik (73. Mayounga), Faško, Rymarenko (57. Depetris) – Polievka



Trnava: Takáč – Koštrna, Štetina, Kóša, Mikovič – Savvidis – Daniel (90. Ujlaky), Procházka (90. Karhan), Štefánik (81. Čurma), Taiwo (69. de Azevedo) – Ristovski



Banská Bystrica 8. októbra (TASR) - Futbalisti banskobystrickej Dukly podľahli v 13. kole Fortuna ligy druhému mužstvu tabuľky Spartaku Trnava 0:2. Tím spod Urpína sa gólu nedočkal, hoci v druhom polčase nasadil do hry až dvoch útočníkov Franka a Depetrisa.V prvom polčase mali viac šancí hostia, ale do vedenia mohli ísť domáci po rýchlom prechode do útoku, keď si lopta od Slávika z pravej strany cez Polievku našla na ľavej strane šestnástky Faška, ktorý zakončil z prvej a Takáč musel ukázať svoje umenie. Spartak sa ujal vedenia v 41. minúte po nenápadnej akcii z ľavej strany, ujala sa krížna strela Štefánika spoza šestnástky presne k žrdi. Na začiatku druhého polčasu stopér Dukly Uhrinčať na bránkovej čiare vyhlavičkoval loptu po koncovke Ristovskiho. Bystričania potom posilnili ofenzívu, snažili sa o vyrovnanie, ale Faškovi a Willwéberovi chýbala presnejšia muška. Napokon nádeje domácich zmaril vlastným gólom v zábere duelu Mayounga.Michal Ščasný, tréner Dukly:Michal Gašparík, tréner Trnavy: