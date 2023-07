MFK Dukla Banská Bystrica podpísala zmluvu so Slebodníkom

Banská Bystrica 2. júla (TASR) - Vedenie futbalového klubu MFK Dukla Banská Bystrica sa dohodlo na podpise zmluvy s Tiborom Slebodníkom, ktorý prišiel zo Žiliny. Naopak Matej Franko odchádza k nováčikovi českej najvyššej súťaže do Karvinej.



Dvadsaťdvaročný Slebodník nedávno rozviazal zmluvu s MŠK Žilina. V najvyššej slovenskej súťaži odohral stredopoliar 63 zápasov a bol aj člen mládežníckych výberov slovenskej reprezentácie. V uplynulej sezóne bol na hosťovaní v MFK Zemplín Michalovce. "Od Tibora očakávame prínos hlavne v ofenzívnych aktivitách a čísla, to znamená góly a asistencie. Verím, že u nás dokáže naplno prejaviť svoj talent a herný potenciál," povedal športový riaditeľ Jozef Mores pre oficiálnu webstránku klubu.



Franko hral v 43 stretnutiach najvyššej slovenskej súťaži, Slovnaft Cupu a 2. ligy, zaznamenal 10 gólov, pričom nastupoval prevažne z lavičky. V ročníku 2023/24 bude 22-ročný útočník obliekať dres Karvinej, ktorá sa prebojovala medzi českú elitu. "Som odhodlaný pomôcť novému klubu v českej súťaži. Chcel by som sa tiež poďakovať Dukle za to, že mi umožnila tento prestup," uviedol Franko.