MFK Dukla Banská Bystrica - Slovan Bratislava 0:1 v 9. kole

Fortuna liga - 9. kolo:



MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:0)



Gól: 65. Barseghjan. ŽK: Polievka, Rymarenko - Kucka, De Marco. Rozhodovali: Glova - Košecký, Vass, 5350 divákov.



B. Bystrica: Hruška - Slávik, Uhrinčať, Willwéber, Záhumenský - Richtárech (77. Franko), B. Ľupták - Hanes (77. Kupčík), Faško, Rymarenko - Polievka



Slovan: Trnovský (36. Chovan) - Pauschek, Križan, Voet, De Marco - D. Hrnčár (59. Barseghjan), Kucka (89. Mustafič), Kankava, Green – Šaponjič (89. Ramirez), Čavrič (59. Zmrhal)



Banská Bystrica 3. septembra (TASR) - V 9. kole futbalovej Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava vyhral v Banskej Bystrici nad Duklou 1:0. O triumfe hostí rozhodol v druhom polčase po krátkom pobyte na ihrisku Tigran Barseghjan. Úradujúci majster si upevnil vedúcu pozíciu v tabuľke, nazbieral 22 bodov.V prvom polčase mali viac loptu na kopačkách hostia, ale väčšie šance si vypracovali domáci futbalisti. Faško vystrelil do brvna a Rymarenko hlavičkoval tiež do žrde. Majster mal príležitosti po centroch, ale najmä Šaponjič tesne míňal bránku Hrušku. V druhom polčase po ďalších nevyužitých dobrých možnostiach Dukly otvoril skóre Slovan striedajúcim Barseghjanom, ktorý využil "závar" v malom vápne a vyrazenú loptu poslal nekompromisne z päťky do bránky. Banskobystričania v závere už nedokázali vyrovnať, hostia si vedenie postrážili.