< sekcia Šport
MFK Dukla Banská Bystrica zdolala Slávia TU Košice 1:0
Gólová prestrelka sa strhla pod Dubňom. Žilinské „béčko“ zdolalo FC ŠTK 1914 Šamorín 5:4 napriek tomu, že v 23. minúte prehrávalo už 0:3.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Futbalisti Banskej Bystrice zvíťazili v nedeľňajšom súboji 16. kola MONACObet ligy na pôde Slávia TU Košice 1:0 gólom Štefana Gereca. Tretí ligový triumf za sebou pridali aj napriek tomu, že od 39. minúty hrali bez vylúčeného Nicolasa Šikulu. Dukla si upevnila pozíciu lídra, na čele má naďalej 13-bodový náskok pred druhým ViOnom Zlaté Moravce-Vráble.
Gólová prestrelka sa strhla pod Dubňom. Žilinské „béčko“ zdolalo FC ŠTK 1914 Šamorín 5:4 napriek tomu, že v 23. minúte prehrávalo už 0:3. Za „šošonov“ sa dvakrát strelecky presadil Regö Szánthó. Za hostí skóroval dvakrát Modou Lamin Marong. Žilinčania otočili z 2:4 na 5:4 medzi 84. až 90. minútou.
MONACObet liga - 16. kolo:
MŠK Žilina B - FC ŠTK 1914 Šamorín 5:4 (2:3)
Góly: 28. a 84. Szánthó, 37. Traoré, 86. Prokop, 90. Bortoli – 3. a 16. Marong, 23. Záhradník, 82. Kiza. ČK: 9. Horváth (Šamorín). Rozhodcovia: Kráľovič – Štrbo, Haring, ŽK: Florea, Yendare (obaja Žilina), 143 divákov
ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Púchov 1:1 (1:0)
Góly: 9. Habodász - 90.+2 Pobořil. ČK: 41. Obšivan (Púchov) po druhej ŽK. Rozhodcovia: Kolofík – Hrebeňár, Bereš, ŽK: Lichý, Kozik - Obšivan, Pobořil, Straňák, Tandara, 124 divákov
Slávia TU Košice - MFK Dukla Banská Bystrica 0:1 (0:1)
Gól: 20. Gerec. ČK: 39. Šikula (B. Bystrica). Rozhodcovia: Chromý - Straka, Roszbeck, ŽK: Urban, Havrila, Vancák - Yakubu, Okechukwu, Migaľa
Gólová prestrelka sa strhla pod Dubňom. Žilinské „béčko“ zdolalo FC ŠTK 1914 Šamorín 5:4 napriek tomu, že v 23. minúte prehrávalo už 0:3. Za „šošonov“ sa dvakrát strelecky presadil Regö Szánthó. Za hostí skóroval dvakrát Modou Lamin Marong. Žilinčania otočili z 2:4 na 5:4 medzi 84. až 90. minútou.
MONACObet liga - 16. kolo:
MŠK Žilina B - FC ŠTK 1914 Šamorín 5:4 (2:3)
Góly: 28. a 84. Szánthó, 37. Traoré, 86. Prokop, 90. Bortoli – 3. a 16. Marong, 23. Záhradník, 82. Kiza. ČK: 9. Horváth (Šamorín). Rozhodcovia: Kráľovič – Štrbo, Haring, ŽK: Florea, Yendare (obaja Žilina), 143 divákov
ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Púchov 1:1 (1:0)
Góly: 9. Habodász - 90.+2 Pobořil. ČK: 41. Obšivan (Púchov) po druhej ŽK. Rozhodcovia: Kolofík – Hrebeňár, Bereš, ŽK: Lichý, Kozik - Obšivan, Pobořil, Straňák, Tandara, 124 divákov
Slávia TU Košice - MFK Dukla Banská Bystrica 0:1 (0:1)
Gól: 20. Gerec. ČK: 39. Šikula (B. Bystrica). Rozhodcovia: Chromý - Straka, Roszbeck, ŽK: Urban, Havrila, Vancák - Yakubu, Okechukwu, Migaľa