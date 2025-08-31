< sekcia Šport
MFK Dukla Banská Bystrica zvíťazila na pôde Dynama Malženice
Klub z Hornej Nitry podľahol vonku „béčku“ MŠK Žilina 2:3.
Autor TASR
Bratislava 31. augusta (TASR) - Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica si upevnili pozíciu lídra MONACObet ligy. V nedeľňajšom zápase 6. kola zvíťazili na pôde Dynama Malženice 3:0 a na čele tabuľky majú štvorbodový náskok pred rivalmi zo Zvolena. Naďalej bez zisku bodu sú na poslednej priečke hráči OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom. Klub z Hornej Nitry podľahol vonku „béčku“ MŠK Žilina 2:3.
MONACObet liga 6. kolo:
OFK Dynamo Malženice - MFK Dukla Banská Bystrica 0:3 (0:2)
Góly: 12. Willwéber (z 11 m), 31. Slebodník, 63. Vlna. Rozhodcovia: Kišš – Štofik, Halíček
MŠK Žilina B - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 3:2 (1:0)
Góly: 31. Oravec, 69. Staník, 73. Petruška - 62. a 64. Tatár. Rozhodcovia: Vrábeľ – Železňák, Melicher
ŠK Slovan Bratislava B - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:1 (0:0)
Góly: 58. Traoré, 90+2. Gabriš – 46. Hodúr. Rozhodcovia: Libiak – Vorel, Hrmo
