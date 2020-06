MFK Michalovce - MFK Ružomberok 1:1 v 2. kole o titul

Michalovce 21. júna (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali s MFK Ružomberok 1:1 v nedeľnom domácom zápase 2. kola nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige. Hostia išli do vedenia gólom Ladislava Almásiho v 57. minúte, konečný výsledok stanovil v 77. minúte Dimitrios Konstantinidis. Michalovčania nad Ružomberkom nezvíťazili ani v 15. vzájomnom zápase.







MFK Zemplín Michalovce - MFK Ružomberok 1:1 (0:0)



Góly: 77. Konstantinidis - 57. Almási. Rozhodovali: Micheľ - Pozor, Roszbeck, ŽK: Kvocera, Konstantinidis, Turík - Madleňák, Čurma, Almási, 243 divákov



MFK Zemplín Michalovce: Dráb - Konstantinidis, Carrillo, Grič, Mendez - Savvidis - Popovic, Žofčák (66. Danko), Turík, Kvocera (77. Kountouriotis) - Hovhannisjan (66. Sidibé)



MFK Ružomberok: Macík - Čurma, Jonec, Holub - Kmeť, Filinský, Madleňák (46. Ďungel), Almaský (61. Múdry), Brenkus - Gerec, Almási (68. Regáli)







Úvod zápasu bol obojstranne opatrný a kvalite futbalu príliš nepomohol ani hustý lejak, ktorý zmáčal trávnik od 13. minúty. Tímy mali problém s kombináciami na mokrom teréne a prvú gólovú príležitosť priniesla až 26. minúta. V nej domáci Popovic namieril z hranice šestnástky tesne vedľa pravej žrde brankára Macíka. Na opačnej strane si domáci brankár Dráb v 40. minúte poradil s pokusom Almaského. Najväčšiu šancu prvého polčasu mal Popovic, v 42. minúte však jeho krížna strela tesne minula bránku.



Hostia išli do vedenia v 57. minúte. Brenkus zahral priamy kop na hlavu Almásiho, ktorý prekonal Drába - 0:1. O desať minút bol blízko k vyrovnaniu kapitán domácich Žofčák. Strelu z priameho kopu namieril k pravej žrdi, Macíkovi lopta vypadla, ale skončila vedľa bránky. Brankár hostí si však vybral slabú chvíľu v 71. minúte. Domáci Savvidis vystihol rozohrávku hostí, cez Sidibého sa lopta dostala ku Konstantinidisovi, ktorého strelu z ostrého uhla si brankár hostí zrazil do bránky - 1:1. Tímy sa snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale ťažký terén bol veľkou prekážkou v ofenzívnych akciách.