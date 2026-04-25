Sobota 25. apríl 2026
MFK Michalovce - Železiarne Podbrezová 1:2 v 7.kole v skupine o titul

Na snímke gólová radosť Podbrezovej. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Michalovce 25. apríla (TASR) - Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zvíťazili v zápase 7. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 2:1. Pre hostí išlo o prvý triumf od konca februára, vďaka ktorému sa v tabuľke posunuli na piate miesto pred Michalovce, ktoré prehrali tretíkrát za sebou a spadli na šiestu priečku.

Podbrezová začala stretnutie aktívnejšie, a aj keď zakončenie Šilera v deviatej minúte ešte Jakubecha neprekonalo, tak Galčíkova strela v závere úvodnej štvrťhodiny už áno. Domáci mohli onedlho vyrovnať, no Ramosova delovka skončila na spojnici Juričkovej svätyne a vzápätí sa otriasala bránková konštrukcia aj na druhej strane po pokuse Šilera. Vyrovnanie však prišlo v úvode druhého dejstva, keď sa presnou hlavičkou presadil Volanakis. Nerozhodný stav dlho nevydržal, keď po siedmich minútach poslal hostí späť do vedenia presnou strelou Šiler. Zemplínčania si už nedokázali v závere vypracovať ideálnu streleckú príležitosť a ďalší zásah nepridali.

nadstavbová časť Niké ligy - 7. kolo

skupina o titul:

MFK Zemplín Michalovce - FK Železiarne Podbrezová 1:2 (0:1)

Góly: 47. Volanakis - 15. Galčík, 54. Šiler. Rozhodovali: Benedik - Vitko, Železňák, ŽK: Volanakis, Kalemi - Silagadza, Palumets, Luka, 1532 divákov.

Michalovce: Jakubech – Čurma, Dzotsenidze, Volanakis, Lemiško – Ramos, Bednár, Zubairu (85. Danko) – Taylor-Hart – Cottrell (79. Kalemi), Brosnan (61. Ahl)

Podbrezová: Jurička – Lampreht, Luka, Mielke – Sanusi, Štefánik (87. Faško), Palumets, Chyla (65. Mrvaljevič) – Galčík (82. Duraj), Šiler (82. Paraj), Silagadze (65. Kováčik)
