MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov 1:1 v 8. kole skupiny o udržanie sa
Prešov získal cenný bod, vďaka ktorému sa s 27 bodmi odlepil z dna tabuľky a posunul sa priebežne na 11. miesto o bod pred Komárno.
Autor TASR
Ružomberok 2. mája (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v sobotňajšom stretnutí 8. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa s Tatranom Prešov 1:1. „Ruža“ má na konte 32 bodov a zostáva na deviatej priečke. Prešov získal cenný bod, vďaka ktorému sa s 27 bodmi odlepil z dna tabuľky a posunul sa priebežne na 11. miesto o bod pred Komárno. To má však k dobru nedeľný zápas v Trenčíne.
Hlavný tréner Liptákov Jaroslav Köstl pre päť žltých kariet si odpykával trest na tribúne, a tak mužstvo koučoval jeho asistent Marke Herčut. V 29. min. Ružomberok otvoril skóre, keď po rohovom kope Alexandra Seleckého a prihrávke Olivera Luterána z prvej z hranice „malého vápna“ nekompromisne skóroval Tomáš Král – 1:0. O chvíľu na to hlavička Martina Chriena skončila na brvne prešovskej brány. Kým do prestávky dominoval domáci tím, do druhého jednoznačne lepšie vstúpil Prešov. V 47. min. Gabriel Barbosa spálil tutovku z päťky. V 63. minúte už Jurij Medveděv zblízka vyrovnal – 1:1. Hostia dohrávali v desiatich, v 85. min. Severin Tatolna po faule na Marka Kelemena dostal červenú kartu.
8. kolo nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o udržanie sa:
MFK Ružomberok - FC Tatran Prešov 1:1 (1:0)
Góly: 29. král – 63. Medveděv. Rozhodovali: Kišš – Roszbeck, Vitko, ŽK: Hladík – Begala, Bernát, ČK: 85. Tatolna (Prešov), 1551 divákov.
Ružomberok: Húska – Král, Köstl, Mojžiš – Luterán, Murgaš, Múdry (89. Chobot), Selecký (73. Mašek) – Bačík (81. Jevoš), Chrien (73. Kelemen), Hladík
Prešov: Bajza – Taraduda, Menich, Bondarenko (46. Simon) – Medveděv, Souček (88. Revenco), Begala, Sipľak (73. Sagna) – Masaryk (46. Bernát), Barbosa (73. Tatolna), Regáli
