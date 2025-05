VIDEO:MFK Ružomberok prehral v zápase s FC Spartak Trnava 0:1

Slovenský pohár - Slovnaft Cup 2024/25 - finále /Dunajská Streda/



MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava 0:1 (0:1)



Gól: 30. Daniel. Rozhodcovia: Smolák - Štofik, Roszbeck, ŽK: Gomola, Souček - Ofori, Frelih, 9437 divákov.





Ružomberok: Bačkovský - Gomola (46. Mojžiš), Köstl, Malý - Domonkos, Lavrinčík, Múdry (60. Souček), Madleňák (82. Boďa) - Hladík, Gerec (46. Huf), Chobot (72. Tučný)



Trnava: Frelih - Holík, Štetina, Karhan, Jureškin - Procházka, Zeljkovič (90.+1 Bukata), Kratochvíl - Daniel (90.+5 Bolaji), Ďuriš (78. Paur), Ofori (78. Sabo)

Dunajská Streda 1. mája (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava sa stali víťazmi Slovenského pohára pre sezónu 2024/25. V repríze minuloročného finále odplatili prehru Ružomberku, ktorý zdolali v Dunajskej Strede 1:0. Jediný gól stretnutia dal v 30. minúte Erik Daniel. Vďaka triumfu v Slovnaft Cupe získali Trnavčania miestenku v predkole Európskej ligy.Trnava dosiahla tretie prvenstvo z uplynulých štyroch ročníkov pohára. Celkovo má na konte päť trofejí v tejto súťaži, najúspešnejší klub SP Slovan Bratislava je na čele s desiatimi.Úvod bol z oboch strán opatrný a sprevádzalo ho viacero nepresností. Do prvej šance sa dostal v 7. minúte Daniel, jeho strela síce mierila k žrdi, no chýbala jej razancia a bez problémov zakročil Bačkovský. Na opačnej strane sa v tutovke ocitol Gerec, ktorý však nepotrestal nepresnú rozohrávku Freliha a trnavský brankár svoje zaváhanie napravil. Skóre sa prvýkrát menilo po polhodine hry, lopta smerovala v šestnástke na Ďuriša, ten ju však „zluftoval“, našťastie pre Spartak sa dostala k Danielovi a ten strelou po zemi prekonal Bačkovského.Na hrote Liptákov sa v prvom dejstve nevedel presadiť Gerec cez stopérov Trnavy. Po zmene strán tak dostal priestor Huf a ten sa dostal do dobrej príležitosti už v 53. minúte, ale jeho strela tesne minula bránku. Ešte väčšiu šancu vyrovnať mal po necelej hodine hry Lavrinčík z pokutového kopu, no z bieleho bodu poslal loptu mimo bránky. Po 65. minúte sa nehralo niekoľko minút, keďže trnavský sektor a neskôr aj ihrisko zahalili odpálené dymovnice. Trnavčania sa sústredili výhradne na defenzívu, v 87. minúte mal dobrú šancu Huf, ale hlavičkoval v záklone nad bránku. Záver si už „červeno-čierni“ postrážili a neinkasovali.hlasy /zdroj: TASR/:Michal Gašparík, tréner Trnavy:Ondřej Smetana, tréner Ružomberka:Erik Daniel, krídelník Trnavy a autor víťazného gólu:Jan Hladík, kapitán Ružomberka: