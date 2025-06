MFK Ružomberok sa dohodol na dvojročnom kontrakte s trénerom Smetanom

Ružomberok 10. júna (TASR) - Tréner Ondřej Smetana bude aj naďalej trénerom futbalistov MFK Ružomberok. Účastník Niké ligy s českým koučom podpísal nový dvojročný kontrakt.



Ondřej Smetana, Radim Kučera, Norbert Hrnčár a napokon opäť Smetana. Tak to chronologicky vyzeralo na poste šéfa lavičky A-mužstva pod Čebraťom v sezóne 2024/2025. Posledne menovaný po štrnástich kolách základnej časti Niké ligy, keď mužstvu patrila šiesta priečka so sedemnástimi bodmi, spojil svoju ďalšiu prácu s 1. FC Slovácko. Kučera viedol MFK do zimnej prestávky v štyroch kolách a porúčal sa bez zisku jediného bodu. Hrnčár skončil po ôsmich zápasoch, so šiestimi bodmi. Ligu napokon zachránil Smetana s bilanciou 4 víťazstvá – 1 remíza – 1 prehra. „Práca v tomto klube mi dáva určitý zmysel. Verím, že v našich silách bude postaviť kvalitný tím na novú sezónu. Všetci sa chceme zlepšiť, to je takisto jeden z dôvodov,“ uviedol k novému kontraktu 42–ročný Smetana. „V rámci vytvorených možností chcem pracovať systematicky, tiež koncepčne, zmysluplne a správne. Vyvarovať sa tomu, čo sa stalo v predchádzajúcej sezóne.“