Zápas MFK Ružomberok a ŠKF iClinic Sereď sa skončil remízou

MFK Ružomberok – ŠKF Sereď 0:0



Rozhodovali: Dohál – Bednár, Vaľko. ŽK: Brenkus, Boďa – Pankaričan, Jureškin, Duranski, Iván, Djiby Ba, Meszáros, 1155 divákov



Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Mrva – Ďungel (83. Filinský), Zsigmund (83. Múdry), Kochan (59. Takáč), Brenkus, Mojžiš (70. Boďa) – R. Kružliak, Kmeť



Sereď: Yakubu – Morong, Michalík, Djiby Ba, Slaninka – Duranski – Iván (84. Meszáros), Šumský (79. Bae), Pankaričan (54. Bušnja), Jureškin (54. Tatranský) – Špehar (79. Jarovič)

Ružomberok 15. augusta (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v sobotňajšom zápase 3. kola Fortuna ligy doma s ŠKF Sereď 0:0.Od začiatku sa hra odvíjala v strede ihriska, súperi len sem-tam rozpačito nakukli do šestnástok. Prvý futbalový záblesk priniesla 16. minúta, po spolupráci s Mojžišom sa Brenkus prekliesnil do šestnástky hostí a prízemným pokusom tesne minul pravý dolný kút. To bolo na dlhší čas všetko, do 31. minúty, keď Brenkus vysunul R. Kružliaka a Yakubu kryl tvrdú ranu útočníka MFK. V poslednej štvrťhodine úvodného dejstva dostali Liptáci svojho súpera pod tlak. V 41. minúte Kochanova strela spoza veľkého vápna "prelobovala bránu" ŠKF, o dve minúty neskôr Yakubu vychytal R. Kružliaka a vzápätí aj Zsigmunda.Druhé dejstvo domáci otvorili tutovkou, Zsigmund kolmicou poslal zoči-voči Yakubuovi Ďungela, no ten stroskotal na strážcovi svätyne Serede. V 60. minúte Takáč, hneď potom, čo prišiel na ihrisko, napriahol z hranice šestnástky, no v sľubnej pozícii prekopol bránu. V 69. minúte mal obrovskú príležitosť na otvorenie skóre Takáč, ale zase so štítom vyšiel veľmi dobre chytajúci Nigeríjčan Yakubu. V 84. minúte, keď Yakubu už bol prekonaný, na bránkovej čiare hlavou ratoval hostí Slaninka. Ružomberčania väčšinu zápasu režírovali, hoci po zmene strán sa už vpredu sem–tam osmelili aj hostia. Tí však napokon svoj cieľ splnili. Hasprovcom sa vzhľadom na priebeh stretnutia v každom prípade bod musí máliť.