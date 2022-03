Zápas o druhé miesto medzi Ružomberkom a Trnavou sa skončil remízou

MFK Ružomberok – Spartak Trnava 0:0

ŽK: Madleňák - Savvidis. Rozhodovali: Očenáš – Pozor, Vitko, 1771 divákov



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, J. Maslo, Mojžiš, Madleňák – Lichý – Regáli, Domonkos, Rymarenko (62. Gerec) – Rymarenko - Boďa, T. Bobček (62. Múdry)



Trnava: D. Takáč – Koštrna, Čurma, Tumma, Bolaji – Procházka (75. Yusuf), Savvidis, Grič – Bukata, M. Ristovski (75. Olejník), Ramadán (69. Azevedo).

Ružomberok 20. marca (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v zápase 3. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul so Spartakom Trnava 0:0.:Prvý vzruch priniesla 7. min., keď „zakiksoval“ brankár Spartaka D. Takáč. V 22. min. pohrozil T. Bobček, ale stroskotal na gólmanovi hostí, ktorý ani v tomto prípade nebol istý. V 29. min. po Fabišovom centri šikovne z prvej zakončoval T. Bobček, no minul cieľ. Prvý polčas bol celkove dosť diétny, divákovi veľa neponúkol, skôr pripomínal vyčkávacie taktické manévre. Druhá polovica už smerom dopredu bola už o niečo živšia. Aj naďalej bolo na ihrisku množstvo osobných súbojov. Do ofenzívy sa tlačila tiež Trnava. ktorá do prestávky bola v tomto smere dosť pasívna. Boli fázy, keď Spartak mal viac útočnej aktivity na svojich kopačkách. V 58. min. Krajčírik vytesnil na roh štipľavý strelecký pokus Prochádzku, ktorý smeroval k ľavej žrdi. V 70. min. Domonkos zahrával priamy kop a Boďova hlavička tesne preletela vedľa svätyne hostí. Zápas, ktorý nepriniesol žiadnu čistú gólovú príležitosť sa napokon skončil bezgólovým výsledkom.