MFK Ružomberok vyhral v zápase s AS Trenčín 1:0

9. kolo nadstavbovej časti Niké ligy - skupina o udržanie sa:



MFK Ružomberok - AS Trenčín 1:0 (0:0)



Gól: 75. Mojžiš. Rozhodovali: Gemzický – Štofík, Pacák, ŽK: Lavrinčík - Bondarenko, Hájovský, 1054 divákov.



Ružomberok: Ťapaj – Malý, Köstl, Mojžiš – Gomola (56. Domonkos), Múdry, Souček (46. Lavrinčík), Madleňák – Chobot (73. Boďa), Huf (62. Tučný), Hladík



Trenčín: Sláviček – Skovajsa (87. Mikulaj), Bondarenko, Bessilé, Holúbek – Hájovský – Khan (78. Gajdoš), Goss (87. Yakubu) – Fiala (68. Nsumoh), Suleiman, Jepihhin (78. Sunday)

Ružomberok 10. mája (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zdolali v sobotnom zápase 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa AS Trenčín 1:0. Po treťom víťazstve za sebou sa posunuli v tabuľke na desiatu priečku, keď o bod preskočili práve svojho súpera. AS pred záverečným kolom klesol na jedenástu pozíciu, ktorá by znamenala účasť v baráži o udržanie sa v najvyššej súťaži.V 33. minúte domáci brankár Dominik Ťapaj pri „gólovej“ dorážke vychytal Sniho Sulemana, vzápätí po rohom kope David Huf hlavou opečiatkoval vlastné brvno a o chvíľu na to na opačnej strane Timotej Múdry z priameho kopu nastrelil konštrukciu trenčianskej brány. Rozhodujúci moment sa zrodil v 75. minúte, keď Adam Tučný zahrával rohový kop a Alexander Mojžiš hlavou namieril do siete. V nadstavenom čase Ťapaj zabránil Suleimanovi k vyrovnaniu.Mário Auxt, asistent trénera Ružomberka:Ivan Galád, tréner Trenčína: