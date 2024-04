MFK Ružomberok vyhrali nad FK Železiarne Podbrezová 3:2 v 7. kole

MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová 3:2 (2:1)



Góly: 26. Gabriel, 37. Chobot, 80. Gerec - 29. Paraj, 58. Galčík. ŽK: Lavrinčík - Paraj, Bartoš. Rozhodovali: Očenáš - Hancko, Košecký, 965 divákov.



Ružomberok: Ťapaj - Gabriel, Malý, Mojžiš - Domonkos, Múdry, Zsigmund (55. Lavrinčík), Selecký (46. Tučný) - Chrien (84. Jackuliak), Boďa (56. Hladík), Chobot (65. Gerec)



Podbrezová: Danko - Bartoš, Bakaľa, Mielke (71. Mrva) - Kováčik, Chyla (Okunola), Bajo, Ridwan - Galčík, Paraj, Assinor (68. Kabongo)

hlasy trénerov:



Ondřej Smetana, Ružomberok: "Videli sme, čo sa týka šancí, zaujímavý zápas. Vieme, že hra Podbrezovej je založená na práci s loptou, v čom sú veľmi silní. Chceli sme si ju vytiahnuť, byť kompaktný a počkať na naše možnosti. No zároveň si aj vytvoriť väčší tlak. V prvom polčase sa nám to nedarilo. V druhej polke sa to trochu otočilo. Už sme boli schopní jednoduchšie sa dopredu dostať i dlhými loptami, alebo využiť medzipriestory. Vytvorili sme si šance, no škoda, že sme ich nevyužili už skôr. Aj súper mal dosť nebezpečných situácií, hlavne po našej ľavej strane. Tam mali svojich ofenzívnych hráčov. Takže som rád, že sme to zvládli. V tejto skupine a proti Podbrezovej sa víťazstvo cení."



Roman Skuhravý, Podbrezová: "Bol to dosť zaujímavý zápas. Tie situácie sa nám trochu opakujú. V prvom polčase sme dostali dva góly po situáciách, ktoré sú riešiteľné. Teší ma, že sa chlapci nevzdali a po dvoch krásnych akciách sme dali konečne viac než jeden gól. Druhý polčas to bolo hore – dole. My sme mali šance, takisto Ružomberok. Domáci svojou šikovnosťou získali tri body. V našej situácii je zložité pomýšľať na nejaké body, pokiaľ nie sme úplne stopercentní v defenzíve. To nie je o pracovitosti, ale skôr o strachu neurobiť chybu. Pri treťom inkasovanom góle bol sled situácií, ktoré by sebavedomejšie mužstvo zvládlo."

Ružomberok 27. apríla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v 7. kole nadstavbovej časti Niké ligy nad FK Železiarne Podbrezová 3:2.Pod Čebraťom sa dlho nič nedialo, okrem dvoch nepresných streleckých pokusov domáceho Chriena. Až prišla 26. minúta, keď Domonkos potiahol akciu po pravej strane, spätnou prihrávkou našiel Gabriela, ktorý tečovanou strelou z hranice šestnástky otvoril skóre. Domáci sa z vedenia dlho netešili, v 29. minúte vyrovnal hlavou Paraj. Remízový stav vydržal do 37. minúty, v ktorej Chobot ranou ľavačkou z 22 m trafil ľavý vinkel brány "" - 2:1. Po zmene strán hostia zvýšili aktivitu. V 58. minúte trafil prasne Galčík - 2:2. Potom boli zaujímavé príležitosti na oboch stranách, až prišla 80. minúta Gerec sa obtočil v šestnástke Podbrezovej a zasunul loptu do pravého dolného rohu brány hostí. Potom sa už skóre nezmenilo.