MFK Ružomberok zdolal ŠKF Sereď 3:1

MFK Ružomberok – ŠKF Sereď 3:1 (1:1)



Góly: 52. a 59. Boďa, 4. J. Maslo – 19. Radič. ŽK: Luterán, Kochan (obaja Ružomberok).

Rozhodovali: Micheľ – Košecký, Ádam, 741 divákov



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, J. Maslo, Mrva, Madleňák – Luterán (85. Múdry), Kochan – Rymarenko (46. Ďungel), Takáč, Regáli (90. Tancík) – Boďa (71. T. Bobček).



Sereď: Ayotunde – Popovič, Dias, Ljubičič, Hurtado, Jureškin (67. Hučko) – Gatarič (46. Yao), Iglesias, Potoma (Kříž), Karrica (46. Sanusi) – Radič



Ružomberok 30. októbra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v sobotnom domácom stretnutí 13. kola Fortuna ligy nad ŠKF Sereď 3:1.Domáci futbalisti otvorili zápas ako z rozprávky. V 4. minúte J. Maslo utešeným projektilom z priameho kopu z dvadsiatich metrov pravačkou trafil pravý horný roh Ayotundeho bránky – 1:0. Ružomberskej štandardke predchádzal faul Hurtada na Boďu. V 12. minúte mohol Boďa hlavou zvýšiť na 2:0, lenže nenaložil so šancou podľa svojich predstáv. Vzápätí na druhej strane mal vyrovnanie na kopačke Radič, ktorého bravúrne vychytal Krajčírik. V 19. minúte už na tabuli svietil nerozhodný stav 1:1, keď sa Radič v tutovej pozícii nemýlil a po prihrávke Jureškina prekonal domáceho brankára. V 34. minúte parádne spoza šestnástky napriahol Luterán a Sereď ratovalo brvno. V 41. minúte sa dvakrát k zakončeniu pred bránou ŠKF dostal J. Maslo. Najprv po jeho tečovanej hlavičke bol roh a chvíľu nato tiesnený zo šiestich metrov prestrelil bránku. V nadstavenom čase prvej polovice Ayotunde na rohový kop vytesnil zaujímavý strelecký pokus Rymarenka. Úvodné dejstvo bolo nielen výsledkovo, ale aj herne vyrovnané.Do druhej polovice Liptáci vykročili so zvýšenou gurážou. V 48. minúte Luterán vypálil z 30 metrov a Ayotunde vyrazil loptu nad. Po následnom rohovom kope Madleňák hlavou tesne minul cieľ. V 52. minúte skvele zapracoval Luterán, prihral Boďovi a MFK išiel po druhý raz do vedenia. V 59. minúte po ľavej strane prenikol Regáli, Takáč loptu netrafil, ale Boďa už rozvlnil sieť – 3:1. V závere sa hostia snažili ešte niečo s výsledkom spraviť. V 83. minúte Hurtado po nebezpečnej štandardnej situácii hlavou zblízka hlavičkoval len nad. V ďalšej sľubnej príležitosti priestor medzi žrďami netrafil Iglesias. V 87. minúte Ayotunde otestoval Ďungel. Potom Regáli mohol pridať štvrtý úspech MFK. V nadstavenom čase mal obrovskú príležitosť na druhý zásah Serede Radič, ale Krajčírik bol proti.tréner Ružomberka:, tréner Serede: