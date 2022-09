MFK Ružomberok zdolal v 9. kole Fortuna ligy FC Spartak Trnava 3:2

9. kolo:



MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava 3:2 (3:1)



Góly: 1. Gerec, 40. Mrva, 45. Regáli - 24. Bukata, 56. Mikovič. ŽK: J. Maslo, T. Bobček - Ristovski. Rozhodovali: Ziemba – Poláček, Bednár, 1671 divákov.



Ružomberok: Krajčírik - Fabiš (17. Tučný), Mrva, J. Maslo, Mojžiš, Madleňák - Gerec, Luterán (86. Malý), Halabrín (59. Chrien), Regáli - Kelemen (59. T. Bobček)



Trnava: Takáč - Koštrna Štetina, Čurma (77. Azevedo) - Savvidis - Daniel (66. Daniel), Procházka (58. Štefánik), Bukata, Mikovič - Paur (77. Boateng), Ristovski

Ružomberok 4. septembra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v nedeľňajšom zápase 9. kola Fortuna ligy nad FC Spartak Trnava 3:2. Pre domácich to je tretie víťazstvo v sezóne a poskočili na 5. miesto tabuľky, Trnava zaznamenala druhú prehru a klesla na tretie miesto.Ružomberčania triumfovali vďaka skvelej efektivite a priblížili sa Spartaku na dva body. Už v 55. sekunde poslal Ružomberok do vedenia Štefan Gerec. Trnava z veľkého tlaku v 24. minúte vyrovnala zásahom Martina Bukatu. Liptáci sa však ešte v závere polčasu dvakrát presadili, po góloch Mária Mrvu a Martina Regáliho odskočili na 3:1. V 54. minúte duel ešte zdramatizoval Martin Mikovič. V závere mal Spartak ešte niekoľko príležitostí na vyrovnanie, no hrdinom duelu bol domáci brankár Ivan Krajčírik.