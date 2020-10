MFK Ružomberok zvíťazil nad FC ViOn Zlaté Moravce 2:1

MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:1 (1:0)



Góly: 35. Almási, 47. Kmeť – 90.+ Čögley.

Rozhodovali: Dohál – Somoláni, Straka, ŽK:: Madleňák, Čurma - Sloboda, Duga, Ďubek, Menich, ČK: 59. Sloboda (ViOn) po druhej žltej karte



Ružomberok: Macík – Čurma, J. Maslo, Mrva – Kmeť, Múdry (62. Filinský), Kochan (80. Kostadinov), Takáč, Madleňák (80. Kojnok) – Almási, Gerec (73. Regáli)



Zlaté Moravce: Chovan – Čögley, Moško, Menich, Chren – Sloboda, Duga – Hrnčár, Ďubek (90. Smatlák), Kovaľ (66. Kyziridis) – Balaj

Ružomberok 3. októbra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v 9. kole Fortuna ligy nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:1.Veľmi dlho sa pod Čebraťom nič nedialo. O niečo častejšie loptu pod kontrolou mali hostia, no len v medzišestnástkovom priestore. Tak to bolo do 35. minúte, keď Takáč „kolmičkou“ poslal za obranu ViOn – u Almásiho, ten obišiel aj brankára Chovana a s prehľadom otvoril skóre. Napokon to bolo aj do polčasu všetko.Po zmene strán Liptáci expresne udreli. Almási po súboji s Menichom skvele našiel Kmeťa, ktorý rozprávkovo trafil šibenicu. V 59. minúte Sloboda nešetrne fauloval Múdreho, za čo bol „odmenený“ žltou kartou a keďže išlo už o druhú, musel ihrisko opustiť a Zlaté Moravce pokračovali len s desiatimi mužmi. V 66. minúte mal Gerec na kopačke tretí gól, ale zblízka netrafil bránu. V 75. minúte sa po prihrávke Hrnčára striedajúci Kyziridis ocitol sám pred Macíkom, ale z tohto minisúboja so štítom vyšiel gólman MFK. Bola to najväčšia príležitosť hostí. V 86. minúte zvnútra šestnástky strieľal na Chovana Kostadinov, ale bez väčšej razancie. Vzápätí sa do „gólovky“ dostal Regáli, ale vychytal ho Chovan. V nadstavenom čase ešte Čögley znížil na 1:2.Ján Haspra, tréner Ružomberka: „Ľuboš Benkovský, tréner Zlatých Moraviec: „