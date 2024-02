MFK Ružomberok zvíťazila nad FC Spartak Trnava 1:0 v 19. kole

Niké liga - 19. kolo:



MFK Ružomberok - Spartak Trnava 1:0 (1:0)



Gól: 24. Lavrinčík. Rozhodovali: Glova - Straka, Vitko, ŽK: Tučný, Frühwald - Poznar, Daniel, 1374 divákov



Ružomberok: Frühwald - Luterán, Malý, Maslo, Gabriel, Tučný (62. Seleký) - Múdry (77. Sefčík), Zsigmund, Lavrinčík - Hladík (62. Boďa), Chrien (83. Kotula)



Trnava: Takáč - Šulek, Koštrna, Štetina, Mikovič (59. Burke)- Zeljkovič - Bukata (70. Paur), Bernát (59. Bainovič) – Ofori (59. Azango), Poznar, Daniel

Hlasy po zápase:



Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: "Vedeli sme, ako môžeme uspieť proti Trnave. Prvý polčas bol vyrovnanejší. Boli tam pasáže, keď mužstvo malo aj slušné držanie lopty, lenže neboli sme schopní dostať sa do finálnej tretiny. Voľné priestory v strede ihriska sme však dokázali využiť, ale chalani to nevedeli posunúť vyššie. jedna z mála akcií, ale pekná nám vyšla. Chlapcov musím pochváliť, že Trnavu nepustili do vážnej šance. Boli tam závary, niekoľkokrát lopta preletela pred našou bránou, ale hráči to zvládli a stretnutie odbojovali."





Michal Gašparík, tréner Trnavy: "Za túto prehru si môžeme sami. Pokiaľ netrafíte bránu, tak nemôžete vyhrať. Nám to všetko lietalo mimo bránky. Pri situáciách okolo šestnástky, alebo v nej, keď bolo treba nájsť nohu hráča, tiež to išlo mimo. A zase sme s Ružomberkom dostali prvý gól. Potom hrať proti tomuto súperovi je to veľmi ťažké. Navyše, bolo to po situácii, na ktorú sme sa chystali, no nezvládli sme to. Druhý polčas sme začali dobre, dostali sme sa do tlaku, ktorý trval pätnásť-dvadsať minút. No keď ani z neho sa nič nevyťažilo, už to bolo ťažké. Rozhodol však prvý polčas."

Podbezová 9. decembra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok vyhrali v sobotnom dueli 19. kola Niké ligy nad Spartakom Trnava 1:0 a šnúru bez prehry v najvyššej súťaži natiahli na šesť zápasov. Patrí im ôsma priečka, Trnava nevyužila šancu dostať sa pred Žilinu a zostala tretia o dva body za ňou.O osude duelu rozhodla akcia z 24. minúty, keď Jan Hladík potiahol ružomberskú akciu po pravom kraji, na hranici "" oslovil nabiehajúceho Samuela Lavrinčíka a ten presnou strelou k pravej žrdi zaznamenal jediný gól stretnutia. Trnava sa najmä v druhom polčase snažila vydolovať aspoň bod, no na veľmi dobre pracujúcu defenzívu Liptákov recept nenašla.