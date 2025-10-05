< sekcia Šport
MFK Skalica remizovali v zápase s FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1
Skóre sa na Záhorí menilo až po zmene strán.
Autor TASR
Skalica 5. októbra (TASR) - Futbalisti MFK Skalica remizovali v nedeľňajšom stretnutí 10. kola Niké ligy s FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1. Ukončili tak sériu piatich prehier vo vzájomných zápasoch so súperom zo Žitného ostrova.
Skóre sa na Záhorí menilo až po zmene strán. Striedajúci hráč hostí Alioune Sylla zahral rukou vo vlastnej šestnástke po rohovom kope a nariadenú penaltu premenil Damián Bariš. Pokutový kop však mali k dispozícii aj hostia po tom, čo Peter Guinari poslal k zemi Viktora Djukanoviča, za čo bol vylúčený. Faulovaný Djukanovič taktiež pokutový kop premenil. Zverenci Branislava Fodreka už však presilovku nevyužili, a tak získali len bod. Napriek tomu vedú neúplnú tabuľku o skóre, zatiaľ čo Skalica je deviata.
Niké liga - 10. kolo:
MFK Skalica - FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:0)
Góly: 63. Bariš (z 11 m) - 71. Dukanovič (z 11 m). Rozhodovali: Ruc - Zemko, Straka, ČK: 70. Guinari, ŽK: Šimko, Gaži, Daniel, Junas - Modesto, 661 divákov
Skalica: Junas – Gaži, Šuver, Guinari, L. Šimko – Bariš, Mášik, Pudhorocký (72. Podhorin), E. Daniel, Morong (89. Černek) – Smejkal (60. Leginus)
D. Streda: Popovič - Blažek, Kačaraba, Nemanič, Modesto (46. Mendez) - Ouro (78. Gueye), Tuboly, Herc (59. Gruber) - Redzic (59. Sylla), Djukanovič (89. Gagua), Ramadan
