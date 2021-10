MFK Tatran zdolal Dunajskú Stredu 1:0

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – DAC 1904 Dunajská Streda 1:0 (1:0)

Gól: 29. Voško. ŽK: 79. Laura – 90. Schäfer. Rozhodovali: Somoláni – Poláček, Kmec, 550 divákov



Liptovský Mikuláš: Luksch – Krčík, Hranáč, Pintér (87. Bartoš), Flak – Václavik, Staš (90.+3 Krčík) – Laura (82. Kotora), Gerát, Pinte (90.+3 Káčerík) – Voško



Trenčín: Jedlička – Blackman (65. Beskorovajnyj), Kružliak, Muhamedbegovič, Davis – Andzouana, Dimun (80. Sharani), Schäfer, Cigaiks (46. Verlinden) – Krstovič (65. A. Balič), Hahn (46. Nicolaescu)

Poprad 30. októbra (TASR) - Futbalisti nováčika MFK Tatran Liptovský Mikuláš zdolali v sobotnom stretnutí 13. kola Fortuna ligy v Poprade FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:0.V úvode stretnutia sa obe mužstvá iba zastreľovali. Prvá vážnejšia šanca prišla až v 29. minúte a hneď z toho bol aj gól. Krčík poslal do hosťujúcej šestnástky prízemný center z pravej strany, ktorý našiel svojho adresáta Voška, a ten sa zblízka nemýlil - 1:0. Dunajskostredčania sa ani po inkasovanom góle herne neprebrali. Naopak, domáci mohli jednogólové vedenie ešte do polčasu zvýšiť, keď v 42. minúte pohrozili po rohovom kope. Opäť to bol Voško, proti ktorého hlavičke vytiahol Jedlička skvelý zákrok. Následná dorážka Hranáča iba opečiatkovala hornú žrď.Hostia zareagovali na vývoj stretnutia po prestávke dvojitým striedaním v ofenzíve. Verlinden ani Nicolaescu sa však v útoku nezviditeľnili. Dunajská Streda síce mala optický tlak a väčšia časť druhej 45-minútovky sa hrala na polovici Liptovského Mikuláša, ale gólové šance si hostia nevypracovali. Cesta do pokutového územia Liptákov neviedla centrovanými loptami ani po zemi. Na druhej strane krátko po svojom príchode na ihrisko nebezpečne zahrozil v 82. minúte domáci Kotora. Jeho delovka letela tesne nad Jedličkovu bránku. Až v 88. minúte sa odhodlal k strele z diaľky špílmacher hostí Balić, ktorý však nenamieril presne. Záverečné minúty zvládli Liptáci z taktickej stránky lepšie ako ich súper z Dunajskej Stredy.tréner Liptovského Mikuláša:, tréner Dunajskej Stredy: