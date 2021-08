MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 1:2 v 3. kole - sumár, text

MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 1:2 (0:0)



Góly: 50. Trusa - 53. Yem, 82. Pirinen. Rozhodovali: Marhefka - Poláček, Jánošík, ŽK: Neofytidis (Michalovce), 810 divákov.



zostavy a striedania:



MFK Zemplín Michalovce: Száraz - Kotula (86. Gembický), Artabe, Ranko, Vojtko - Neofytidis - Ošima, Begala (76. Kvocera), Kanu, Žofčák (76. Popovits) - Trusa (63. Magda)



AS Trenčín: Fryšták - Yem, Pires, Pirinen, Madu - Lavrinčík - Tučný (46. Gaži), Kadák (68. Jendrišek), Zubairu, Azango (90. Ghali)- Ikoba (68. Rahim)

Michalovce 7. augusta (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvíťazili v sobotnom zápase 3. kola Fortuna ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 2:1. Víťazný gól hostí strelil v 82. minúte Juha Pirinen.O prvú strelu zápasu sa už v 2. minúte postaral domáci obranca Artabe, ale z veľkej diaľky minul bránu a napokon to bol iba jeden z dvoch streleckých pokusov v prvom polčase. Ten priniesol najmä bojovný futbal, avšak s veľkým množstvom nepresností na oboch stranách. Tímy si nedokázali vypracovať gólové príležitosti ani zo štandardných situácií a tak v prvom dejstve dominovala defenzíva.Druhý polčas priniesol zaujímavejšie dianie. Po zákroku na Ošimu v 48. minúte sa domáci márne dožadovali pokutového kopu, no všetko si vynahradili o dve minúty neskôr. Trenčiansky brankár Fryšták podcenil center Žofčáka, podbehol loptu a Trusa ju pohodlne dopravil do brány - 1:0. Náskok Michaloviec však mal iba trojminútové trvanie, keď sa k strele z ostrého uhla dostal Yem a prestrelil brankára Száraza. Nasledujúce minúty patrili Trenčanom, ktorí herne ožili a snažili sa diktovať hru. V 82. min domáci neustrážili rohový kop Gažiho, k hlavičkovému zakončeniu sa dostal Pirinen a prekonal Száraza - 1:2. Trenčanom sa darilo držať hru ďaleko od vlastnej brány, často držali loptu na kopačkách a nepustili domácich k tlaku. Pre AS to bolo po šiestich zápasoch prvé víťazstvo v Michalovciach od marca 2016., tréner MFK Zemplín Michalovce:, tréner AS Trenčín: