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MFK Zemplín Michalovce podľahli Žiline v 2. kole
V prvom polčase mali obe mužstva jednu veľkú príležitosť skórovať.
Autor TASR,aktualizované
Michalovce 2. augusta (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce prehrali v nedeľnom stretnutí 2. kola Niké ligy s MŠK Žilina 0:1. O jediný gól duelu sa postaral v 91. minúte Fabian Bzdyl. Zemplínčania tak zostávajú v tabuľke bez bodu, Žilinčania po prvom trojbodovom zisku majú na konte štyri.
V prvom polčase mali obe mužstva jednu veľkú príležitosť skórovať. Najprv sa v 15. minúte dostal po individuálnej akcii k zakončeniu domáci Mashike, brankár Šípoš však jeho pokus vytesnil na roh. Hostia mohli ísť do vedenia po hodine hry, no Faško nepremenil nájazd na brankára Jakubecha.
V úplnom závere sa zdalo, že Michalovčania majú väčšiu túžbu po víťazstve. Najprv sa proti strele Volanakisa opäť musel ukázať brankár Šipoš a hlavička Korbu iba tesne minula bránu Žiliny. „Žlto-zelení“ však rozhodli z ich prvej veľkej šance po zmene strán. Po kombinačnej akcii sa lopta dostala k poľskému stredopoliarovi Bzdylovi, ktorý ju umiestnil presne do „vinkla“ domácej brány.
Hlasy po zápase:
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Dnes nám futbal ukázal tú horšiu stránku. Išli sme za víťazstvom, ale pokiaľ nedáme gól, tak nemôžeme vyhrať. Mali sme viacero výborných šancí, či už Mashike alebo Korba, ale hostí podržal brankár Šípoš. Súpera sme tlačili, ale počkal si na svoju príležitosť a tú premenil v úplnom závere. Tešiť nás môže to, že náš výkon bol oveľa lepší ako v Podbrezovej. Je to spôsobené aj tým, že sa nám vracajú do zostavy uzdravení hráči a konkurencia sa pomaly zvyšuje. Čaká nás však ešte veľa roboty, popracovať musíme hlavne na vrchnej zóne, aby sme boli efektívnejší.“
Tréner Žiliny Pavol Staňo: „Z minulosti vieme, že v Michalovciach sa hrá veľmi ťažko. Mali sme v hlave myšlienku, že si tento zápas odložíme, ale nakoniec sme sa rozhodli, že ideme do toho. Na niektorých hráčoch dnes bolo vidieť, že toho majú dosť. Dosiahli sme ubojované víťazstvo. Už som ani nedúfal, že strelíme gól. Súper mal viac šancí ako my, teda minimálne strelecky bol aktívnejší, ale v dôležitých momentoch nás podržal Šípoš. Napokon sa šťastie priklonilo ku nám a dokázali sme zápas pretlačiť na našu stranu. Chlapci makali a za dnešný výkon si zaslúžia pochvalu.“
V prvom polčase mali obe mužstva jednu veľkú príležitosť skórovať. Najprv sa v 15. minúte dostal po individuálnej akcii k zakončeniu domáci Mashike, brankár Šípoš však jeho pokus vytesnil na roh. Hostia mohli ísť do vedenia po hodine hry, no Faško nepremenil nájazd na brankára Jakubecha.
V úplnom závere sa zdalo, že Michalovčania majú väčšiu túžbu po víťazstve. Najprv sa proti strele Volanakisa opäť musel ukázať brankár Šipoš a hlavička Korbu iba tesne minula bránu Žiliny. „Žlto-zelení“ však rozhodli z ich prvej veľkej šance po zmene strán. Po kombinačnej akcii sa lopta dostala k poľskému stredopoliarovi Bzdylovi, ktorý ju umiestnil presne do „vinkla“ domácej brány.
Niké liga - 2. kolo:
MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 0:1 (0:0)
Gól: 90.+1 Bzdyl. Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Železňák, ŽK: Dzocenidze, Cottrell - Roginič, Baleja
Michalovce: Jakubech – Čurma, Dzocenidze (73. Bednár), Volanakis - Lemiško, Cottrell, Taylor-Hart (73. Pilling), Zubairu, Pauschek - Mashike, Omoko Brosnan (62. Korba)
Žilina: Šípoš - Pališčák (68. Minárik), Narimanidze, Okál - Baleja (46. Hranica), Adang Mveng, Bzdyl, Bari - Faško (80. Florea), Roginič (58. Kóša), Ďatko (58. Iľko)
MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 0:1 (0:0)
Gól: 90.+1 Bzdyl. Rozhodovali: Gemzický - Poláček, Železňák, ŽK: Dzocenidze, Cottrell - Roginič, Baleja
Michalovce: Jakubech – Čurma, Dzocenidze (73. Bednár), Volanakis - Lemiško, Cottrell, Taylor-Hart (73. Pilling), Zubairu, Pauschek - Mashike, Omoko Brosnan (62. Korba)
Žilina: Šípoš - Pališčák (68. Minárik), Narimanidze, Okál - Baleja (46. Hranica), Adang Mveng, Bzdyl, Bari - Faško (80. Florea), Roginič (58. Kóša), Ďatko (58. Iľko)
Hlasy po zápase:
Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Dnes nám futbal ukázal tú horšiu stránku. Išli sme za víťazstvom, ale pokiaľ nedáme gól, tak nemôžeme vyhrať. Mali sme viacero výborných šancí, či už Mashike alebo Korba, ale hostí podržal brankár Šípoš. Súpera sme tlačili, ale počkal si na svoju príležitosť a tú premenil v úplnom závere. Tešiť nás môže to, že náš výkon bol oveľa lepší ako v Podbrezovej. Je to spôsobené aj tým, že sa nám vracajú do zostavy uzdravení hráči a konkurencia sa pomaly zvyšuje. Čaká nás však ešte veľa roboty, popracovať musíme hlavne na vrchnej zóne, aby sme boli efektívnejší.“
Tréner Žiliny Pavol Staňo: „Z minulosti vieme, že v Michalovciach sa hrá veľmi ťažko. Mali sme v hlave myšlienku, že si tento zápas odložíme, ale nakoniec sme sa rozhodli, že ideme do toho. Na niektorých hráčoch dnes bolo vidieť, že toho majú dosť. Dosiahli sme ubojované víťazstvo. Už som ani nedúfal, že strelíme gól. Súper mal viac šancí ako my, teda minimálne strelecky bol aktívnejší, ale v dôležitých momentoch nás podržal Šípoš. Napokon sa šťastie priklonilo ku nám a dokázali sme zápas pretlačiť na našu stranu. Chlapci makali a za dnešný výkon si zaslúžia pochvalu.“