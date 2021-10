MFK Zemplín Michalovce podľahol FK Pohronie 0:2

MFK Zemplín Michalovce - FK Pohronie 0:2 (0:2)



Góly: 11. Lačný, 37. Badolo. ŽK: Ošima, Peňa (obaja Michalovce).

Rozhodovali: Kružliak - Pozor, Straka



Michalovce: Száraz - Kotula, Ranko, Vaško - Magda (59. Mendez), Kanu (59. Peňa), Artabe, Ošima - Marcin (89. Kvocera), Trusa, Žofčák (59. Popovits)



Pohronie: Hrdlička - Blahút (82. Špiriak), Pajer, Štrba, Kokovas - Ladji (72. Záhumenský), Paluszek, Adamec (80. Scislak), Badolo - Mazan, Lačný



Michalovce 30. októbra (TASR) - Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa zvíťazili v 13. kole Fortuna ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 2:0. Ich góly strelili v 11. minúte Miloš Lačný a v 37. Cedric Badolo. Pre Pohronie to v sobotu bolo prvé víťazstvo po desiatich ligových zápasoch.Po opatrnejšom úvode gólovo udreli hostia. Ranko nepostrážil Lačného, ktorý zužitkoval center Ladjiho a prekonal Száraza - 0:1. V 17. i 19. minúte sa do sľubných príležitostí dostal domáci Marcin, ale nenaložil s nimi ideálne. Po polhodine hry mohli hostia viesť o dva góly, ale proti hlavičke Pajera pohotovo zasiahol brankár Száraz. Od 37. minúty však predsa len bolo 0:2, keď Blahútovu prihrávku zužitkoval Badolo.V 55. minúte bol blízko ku gólu domáci Trusa, ale jeho strelu zastavila spojnica Hrdličkovej bránky. Tréner Michaloviec Miroslav Nemec sa pokúsil oživiť hru svojho tímu trojitým striedaním v 59. minúte, no pozorne hrajúci hostia nepúšťali súpera do streleckých pozícií. V hre domácich chýbal moment prekvapenia, do gólových šancí sa nevedeli dostať ani po centroch či kombináciách. Hráči Pohronia si v závere postrážili dvojgólový náskok a dosiahli druhé víťazstvo v sezóne.tréner Michaloviec:, tréner FK Pohronie: