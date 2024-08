MFK Zemplín Michalovce zdolali KFC Komárno 1:3 v 6. kole

Niké liga, 6. kolo:



KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce 1:3 (0:1)



Góly: 90. Šmehyl (11 m) - 31. Arevalo Acosta, 73. Kyziridis, 90.+5 Marcin (11 m). Rozhodcovia: Marhefka – Hrmo, Čajka, ŽK: Sliacky - Arevalo Acosta, Bahi, Danko, 490 divákov.



Komárno: Trefil - Diviš (46. Voleský), Špiriak, Pillár, Rudzan (76. Sliacky) - Ganbajar (76. Sluka), Špyrka, Ozvolda, Bayemi (84. Tóth) - Šmehyl, Sylvestr (46. Tamas)



Michalovce: Lukáč (46. Sahinovič) - Šimko, Dzocenidze, Taraduda, Bahi - Zubairu (71. Bednár), Šimamura (84. Musák) - Marcin, Danko, Adekunle (71. Kyziridis) - Arevalo Acosta (71. Žofčák)

Zlaté Moravce 31. augusta (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v Zlatých Moravciach nad domácim KFC Komárno 3:1 v sobotňajšom zápase 6. kola Niké ligy. Dosiahli tým prvé víťazstvo v prebiehajúcom ročníku, v ktorom majú na konte šesť bodov. Hráči Komárna nenadviazali na historický trojbodový zisk z Košíc a na konte majú naďalej tri body.V prvej polhodine boli ofenzívne aktívnejší domáci, ktorí sa viackrát dostali k zakončeniu, ale brankára Lukáča nedokázali prekonať. V 31. minúte Špiriak neubránil Arevala Acostu, ktorý sa uvoľnil a prekonal Trefila - 0:1. V závere druhého polčasu zaujal stret Rudzana s brankárom hostí Lukáčom, ktorý mal vyrazený dych a do druhého polčasu ho vystriedal Sahinovič. V úvode druhého dejstva sa nováčik z Komárna radoval z vyrovnania, no VAR odhalil ofsajdovú prihrávku Bayemiho. V 73. minúte podčiarkol vydarený debut v michalovskom drese Kyziridis, keď strelou z hranice šestnástky zvýšil náskok hostí - 0:2. V 90. minúte rozhodca Marhefka po konzultácii zmenil pôvodné rozhodnutie a napokon po zákroku Šimka na Sliackeho nariadil pokutový kop. Kapitán Komárna Šmehyl z neho upravil na 1:2. Dramatický záver zápasu ukončil pokutový kop na opačnej strane. Sluka odrel do tváre Kyziridisa a Marcin z penalty uzavrel na 1:3.