B. Bystrica otočila skóre v 3. tretine a v L. Mikuláši vyhrala 2:4

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC ‘05 Banská Bystrica 2:4 (1:0, 1:0, 0:4)



Góly: 11. Kriška (Hovorka, Obdržálek), 39. Varttinen (Hovorka, Šepelev) - 47. Žiak (Ihnačák), 51. Šoltés (Žiak). 54. Berger (Fossier, Crevier), 56. Fossier (Šoltés). Rozhodovali: Goga, Krajčík - M. Orolin, Kacej, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 750 divákov.



Liptovský Mikuláš: Vošvrda – Ventelä, Varttinen, Mezovský, Šepelev, Ilenčík, Kurali, Nemec – Kriška, Hovorka, Obdržálek - Michalík, Walega, Jurík - Matúš Paločko, Urban, Uhrík – Haluška, S. Petráš, Kalousek - Dunčko



Banská Bystrica: Belányi - Breton, Boldižár, Žiak, Crevier-Morin, Ďatelinka, Bdžoch - Gabor, Ihnačák, Šoltés - Fossier, Berger, Ščerbak - Fafrák, Bubela, Mistele - Výhonský, Tamáši, Kabáč

Hlasy po zápase:





Milan Jančuška, tréner MHK 32 Liptovský Mikuláš: "Musím objektívne povedať, že súper bol od začiatku zápasu lepší. Mal lepší pohyb, bol agresívnejší, vyhrával osobné súboje. Brankár Vošvrda nás držal v prvých dvoch tretinách. Po nich sme vyhrávali 2:0, no po hrubých chybách sme si to nedokázali postrážiť. Škoda, že za stavu 2:1 nedal Marek Hovorka gól po tom, čo išiel sám na brankára. Keby sme dali tretí gól, určite by sme dnes bodovali. Nepodali sme však optimálny výkon k tomu, aby sme si dnes zaslúžili body."



Ivan Droppa, asistent trénera HC ´05 Banská Bystrica: "Sme veľmi radi, že sme konečne bodovali za tri body. V prvej aj druhej tretine bola pre nás bránka domácich zakliata, nemohli sme dať gól. V tretej sme to bojovnosťou, za ktorú chcem pochváliť celé mužstvo, dokázali vyhrať."



Liptovský Mikuláš 22. októbra (TASR) - Hokejisti HC ‘05 Banská Bystrica otočili v zápase 10. kola Tipos extraligy duel na ľade MHK 32 Liptovský Mikuláš a zvíťazili 4:2. V tretej tretine dali všetky štyri góly.Súboj stredoslovenských tímov zo spodnej polovice tabuľky začali lepšie domáci. V 11. min po prihrávke od Hovorku zasunul puk do odkrytej bránky Kriška a otvoril skóre. Nedlho pred druhou sirénou zabezpečil Liptákom dvojgólový náskok presnou strelou k žrdi Varttinen.Tri body však napokon brali hostia zásluhou vydarenej tretej tretiny, v ktorej dali štyri góly. Obrat naštartoval v 47. min Žiak presnou strelou do horného rohu brány. Víťazný gól strelil v 54. min americký útočník Berger, ktorý tečoval nahodenú strelu pred bránku od Fossiera.