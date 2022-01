MHk 32 Liptovský Mikuláš uštedril Spišiakom 25. prehru v sezóne

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)



Góly: 34. Jurík (Kriška, Handlovský) - 12. Štrauch (Kuru, Rauter), 30. Petgrave (Džugan, Tomala), 44. Nieminen (Rapáč), 49. Štrauch (Petgrave). Rozhodovali: D. Konc, J. Konc - Tvrdoň, Jedlička, vylúčení: 2:2 na 2 min, navyše: Salija - Džugan obaja 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 450 divákov.



Liptovský Mikuláš: Kozel - Ventelä, Varttinen, Salija, Mezovský, Krempaský, Šepelev, Nemec, Droppa - Kriška, Walega, Handlovský - Paločko, Elo, Jurík - Karpinnen, Uhrík, Haluška - Feherpataky, Juščák, Dunčko



Spišská Nová Ves: Melicherčík - Petgrave, Malina, Ouellet-Beaudry, Romaňák, Chatrnúch, Ordzovenský, Česánek - Giľák, Salituro, Hamráček - Rapáč, Kuru, Nieminen - Ščurko, Rauter Štrauch - Tomala, Vartovník, Džugan

Liptovský Mikuláš 18. januára (TASR) - Hokejisti HK Spišská Nová Ves zvíťazili v utorkovom zápase 31. kola Tipos extraligy na ľade posledného Liptovského Mikuláša 4:1 a uštedrili mu 25. prehru v sezóne. Spišská Nová Ves ukončila sériu šiestich prehier.Už vo 4. minúte trafil hosťujúci obranca Ouellet-Beaudry žrď. Spišská dostala v 11. minúte šancu hrať v početnej výhode a využil to na otvárací gól Štrauch, ku ktorému sa dostal puk pri pravej žrdi. Hostia mohli ísť do dvojgólového vedenia v 13. minúte, ale domáci brankár Kozel si s prečíslením poradil.V druhej tretine sa predsa len Spišiaci dostali do vedenia o dva góly, keď sa Petgrave zbavil protihráča a strelou pod hornú žrď úspešne zakončil. Liptáci o niekoľko momentov prežili šancu Romaňáka a podarilo sa im znížiť v 34. minúte. Jurík si poradil s brankárom Melicherčíkom a strelou medzi betóny dal kontaktný gól. Domáci mohli vyrovnať v 37. minúte, strelu Halušku však Melicherčík vyrazil.V 44. minúte hostia dali tretí gól, pomohla im k tomu chyba Krempaského v rozohrávke. Zabudol za sebou puk, čo nekompromisne potrestal Nieminen. Liptovský Mikuláš potom v snahe niečo so zápasom urobiť pritlačil, ale nevyhol sa ďalšej defenzívnej chybe. Krempaský opäť zle rozohral, Petgrave puk nahodil na bránku, kde ho tečoval Štrauch najprv len do brankára, ale z dorážky už uspel a druhým gólom v súboji definitívne zlomil odpor Liptákov.