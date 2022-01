Slovan nedal Liptovskému Mikulášu šancu a naďalej kraľuje lige

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava 1:7 (0:1, 1:2, 0:4)



Góly: 39. Jurík (Walega, Salija) - 2. Sukeľ (Gašpar), 22. Kytnár (Breton, Harris), 23. Valach (Gašpar, Beňo), 42. Rapuzzi (MacKenzie), 48. Rapuzzi (MacKenzie, Haščák), 56. Haščák, 60. Harris (Gašpar, Gachulinec). Rozhodovali: Hronský, J. Konc ml. - D. Konc ml., Hajnik, vylúčení: 4:5 na 2 min, navyše: Varttinen 5+20 za bitku - Belluš 5+20 za bitku, Preisinger 2+10 za bitku, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0



Liptovský Mikuláš: Ivannikov (53. Kozel) – Varttinen, Ventelä, Mezovský, Salija, Droppa, Krempaský – Hovorka, Kriška, Handlovský – Karpinnen, Walega, Obdržálek – Paločko, Haluška, Jurík – Feherpataky, Nemec, Dunčko



Slovan: Windsor – Golian, MacKenzie, Maier, Gachulinec, Breton, Valach, Beňo – Haščák, Rapuzzi, Yogan – Jääskeläinen, Harris, Fominych – Gašpar, Kytnár, Sukeľ – Šotek, Preisinger, Belluš

HC´05 Banská Bystrica – HK Nitra 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)



Góly: 8. Björkung – 6. Hrnka (Raskob), 16. Buček (Holešinský, Š, Nemec). Rozhodovali: Štefik, Krajčík – Bogdaň, Janiga, vylúčení na 2. min: 5:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 741 divákov.



Banská Bystrica: Weninger - Cardwell, Bačík, Björkung, Crevier-Morin, Kostromitin, Matej Bača, Boldižár, Bdžoch – Melcher, Tamáši, Kabáč – Šoltés, Berger, G. Gabor – Michaud, Bubela, K. Jendroľ – Rákoš, Sojka, Bodnár



Nitra: O’Connor – Š. Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Pupák, Bodák, Rais – Holešinský, Baláž, Buček – Hrnka, Rockwood, A. Sýkora – R. Varga, Bajtek, Múčka – Drábek, Šramaty, Volko

HC GROTTO Prešov - HKM Zvolen 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)



Góly: 26. Šimun (Michnáč), 46. Žilka (Šimun, Turan) - 16. Osterberg (Krieger, Leskinen), 22. Krieger (Kotvan, Osterberg), 25. Mikúš (Zuzin, Puliš), 51. Saracino (Puliš, Zuzin), 59. Stupka (Jedlička, Roy). Rozhodovali: Orolín, Snášel - Durmis, Šoltés, vylúčení: 6:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 794 divákov.



HC GROTTO Prešov: Bespalov – F. Fekiač, Rajnoha, Glazkov, Bakala, Turan, Ružička, Tavoda – V. Fekiač, Ľjalka, Zagrapan, Žilka, Michnáč, Šimun, Welychka, Čacho, A. Nauš, Vas, Sýkora, T. Nauš



HKM Zvolen: Trenčan – Kotvan, Hain, Meliško, Roy, Hraško, Kubka, Čulík, Gubančok – Zuzin, Viedenský, Puliš, Leskinen, Krieger, Osterberg, Stupka, Mikuš, Jedlička, Csányi, Saracino, Török

Na snímke diváci v hľadisku v zápase 29. kola hokejovej Tipos extraligy HC Grotto Prešov – HKM Zvolen v piatok 14. januára 2022 v Prešove. Foto: TASR - Milan Kapusta

HC Nové Zámky - HK Dukla Trenčín 1:5 (0:2, 0:3, 1:0)



Góly: 47. Jackson (Farley, Holenda) - 11. Berisha (Lemcke, Tybor), 13. Berisha (Nemčík, Rehuš), 23. Krajč (Rehuš, Gaťár), 27. Mahbod (Minárik), 36. Mahbod (Berisha, Krajč). Rozhodovali: Baluška, Moller – Junek, Jedlička, vylúčení: 2:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:1, 1058 divákov.



HC Nové Zámky: Bakala (27. Lackovič) – Knižka, Bull, Hatala, Meszároš, Ligas, Holenda, Tóth – Ahlholm, Langkow, Klempa – Jackson, Šiška, Farley – Varga, Barto, Števuliak – Mišiak, Ondrušek, Ferenyi



HK Dukla Trenčín: Bowns – Lemcke, Kudla, E. Švec, Crinon, Starosta, Nemčík, Martiška, Krajčovič – Berisha, Mahbod, Tybor – Hudec, Valach, Honzek – Minárik, J. Švec, Bezúch – Krajč, Rehuš, Gaťár

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Spišská Nová Ves 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)



Góly: 25. Regenda (Žitný), 31. Cameranesi (Regenda, Bokroš), 39. Cameranesi (Regenda, Mašlonka) - 19. Nieminen (Kuru, Rapáč) - 19. Nieminen (Kuru, Rapáč), 58. Petgrave (Salituro, Giľák). Rozhodovali: Korba, Žák - Stanzel, Kacej, vylúčení: 5:8 na 2 min., navyše Kukuča (Mich.) 10 min. OT za nešp. správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



Michalovce: Vošvrda - Pavlin, Macejko, Doherty, Suja, Bokroš, Gajdoš, Luža, Stripai - Regenda, Cameranesi, Kukuča - Galbavý, Galamboš, Keränen - Žitný, Buc, Faith - Lačný, Erkinjuntti, Mašlonka



Spišská Nová Ves: Surák - Petgrave, Atwal, Beaudry, Romaňák, Chatrnúch, Malina, Grec, Ordzovenský - Giľák, Salituro, Ščurko - Rapáč, Kuru, Nieminen - Vrábeľ, Rauter, Štrauch - Džugan, Vartovník, Hamráček



Na snímke zimný štadión s divákmi v zápase 29. kola Tipos extraligy HK Dukla Ingema Michalovce - HK Spišská Nová Ves 14. januára 2022 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Liptovský Mikuláš 14. januára (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili v piatkovom zápase 29. kola Tipos extraligy na ľade posledného MHk 32 Liptovský Mikuláš jednoznačne 7:1 a poistili si postavenie na čele tabuľky.Favorit duelu sa expresne ujal vedenia, keď už v 2. minúte Gašpar vypichol puk protihráčovi, zmocnil sa ho Sukeľ a pohotovou strelou k ľavej žrdi otvoril skóre. Prvú tretinu poznačil tvrdý zákrok na Šoteka, po následnej bitke dostali domáci Varttinen aj hosťujúci Belluš osobné tresty. Liptovský Mikuláš mohol vyrovnať v 11. minúte, ale dorážku Obdržálka zneškodnil Windsor v bránke Slovana.Domáci za nevyužitú šancu pykali na začiatku druhého dejstva a hneď dvakrát. V 22. minúte v presilovke po strele Bretona dorazil Kytnár puk pomedzi Ivannikova a len o niekoľko desiatok sekúnd neskôr sa domáci brankár dopustil veľkej chyby, po strele Gašpara mu puk vypadol z lapačky a zvýšil už na rozdiel troch gólov. Mikulášania skórovali krátko pred druhým klaksónom, na 1:3 znížil Jurík, ktorému spoza bránky šikovne prihral Walega.Bola to však jediná gólová radosť Liptákov v zápase, zato v tretej tretine inkasovali až štyrikrát. V 42. minúte Rapuzzi tečoval strelu MacKenzieho od modrej čiary. O šesť minút neskôr ten istý hráč využil presilovú hru. Opäť sa presadil úspešným tečom a aj tentoraz po nahodení MacKenzieho. Svoju ďalšiu príležitosť nevyužil Obdržálek. V 53. minúte Ivannikova v domácej bránke vystriedal Kozel, ale ani on si neudržal čisté konto. v závere vysoký triumf lídra tabuľky ešte zvýraznili Haščák a Harris.Duel začal príležitosťou Bubelu, po ktorej sa domácim naskytla možnosť presilovej hry. V nej preveril O’Connora dobrou strelou Šoltés. Do vedenia išli už pri plnom počte hostia. Raskob vystrelil od modrej a ujal sa teč Hrnku – 0:1. Bystričania odpovedali v ôsmej minúte Björkungom, prvú jeho strelu z medzikružia gólman Nitry kryl, ale na druhú z rovnakého miesta už nemal nárok – 1:1. Hokejisti spod Urpína mohli pridať aj ďalší gól, ale Kabáč ani Tamáši nedokázali puk dostať medzi žrde. Zahrmelo teda na opačnej strane.mali k dispozícii dve presilovky, v tej prvej sa ešte Raskob nepresadil, ale v druhej to vyšlo Bučekovi, ktorý bez prípravy z kruhu parádne napálil – 1:2. Necelú minútu pred prestávkou sa pokúšal Weningera pokoriť Hrnka, ale recept nenašiel.V druhej tretine sa iba ťažko rodili šance, domáci sa prakticky do nich vôbec nedostávali. Hráči spod Zobora mohli navýšiť skóre, ak by sa Varga presadil zblízka a počas presilovky to dobrými strelami ešte skúšali Buček, Holešinský a Rockwood. Posledný menovaný mal príležitosť aj v hre piatich proti piatim, nepresadil sa z kruhu. Gólman O´Connor mal málo práce, menšie problémy mu narobila iba koncovka Bergera z kruhu, keď hraliv početnej výhode.V tretej tretine mali miernu prevahu Banskobystričania, avšak nevedeli si vypracovať vyloženú šancu. Až v 49. minúte sa v dobrej pozícii ocitol Bodnár, no O´Connora neprekvapil. Neskôr nepochodil ani voľný Šoltés z asi dvoch metrov. V závere hokejisti spod Urpína hrali v šestici bez brankára, ale nedokázali sa dostať do zakončenia. Nitra umnou hrou získala tri body.Hneď v úvode mal dobrú šancu domáci Žilka, ale puk nasmeroval len vedľa žŕdky. Neskôr mal ešte lepšiu šancu Čacho, ale domáci útočník nedokázal nasmerovať puk do odkrytej bránky. Zvolenčania potom pohrozili po akcii Kriegera, no Trenčan musel neskôr opäť zasahovať po strele Bakalu. V 15. minúte išli hostia do vedenia, presadil sa Osterberg.V druhej tretiny vyšiel Zvolenčanom úvod, strelou spomedzi kruhov sa presadil Krieger. O minútu a pol neskôr si na trestnú lavicu sadol Žilka a hoci sa v oslabení dostal do šance Ľjalka, Zvolen početnú výhodu predsa len využil. Mikúš mu presnou strelou priniesol už trojgólový náskok. Do konca druhej tretiny však domáci znížili, keď sa pri hre 4 na 4 presadil Šimun. Neskôr mal šancu Csányi, ale z uhla trafil len konštrukciu bránky.V tretej tretine to boli Prešovčania, ktorí sa tešili z gólu ako prví, kontaktný gól strelil Žilka. Vzápätí mohol Welychka vyrovnať, ale v nájazde neuspel. Tento moment mrzel domácich o to viac, že v 50. minúte sa presadil Saracino a vrátil Zvolenu dvojgólový náskok. Konečné slovo mal napokon Stupka, ktorý spečatil triumf hostí.Najväčším otáznikom pred zápasom bolo, v akom svetle sa po koronapauze predstavia Trenčania. Od prvých minú bolo zrejmé, že Dukle prestávka pomohla, na ľade Nových Zámkov bola lepšia a v prvej dvadsaťminútovke domácich prestrieľala. Do siete Bakalu sa dostali dva puky, v oboch prípadoch zakončoval presne Kanaďan Berisha.V druhej tretine padli tiež dva góly a opäť oba do bránky domácich. Najskôr sa po chybe Zámčanov dostal do úniku Krajč, svoju šancu aj využil 0:3. Ten istý hráč sa v ďalšom úniku ocitol dokonca pri vlastnom oslabení, ale tentokrát neuspel. Táto presilovka domácim vôbec nesadla, po ďalšej chybe ich potrestal Mahbod. Po tomto góle vystriedal Bakalu v bránke jeho náhradník Lackovič. Ani tento moment však Trenčanov nepribrzdil a ešte do konca druhej dvadsaťminútovky strelil ich piaty gól opäť Mahbod.V tretej tretine si hostia svoj náskok s prehľadom postrážili. Nevyrušil ich ani gól Jacksona, ktorý upravil skóre zápasu na konečných 1:5. K hetriku mal potom blízko Mahbod, ale Lackovič ho vychytal. Posledné slovo v zápase mal brankár Bowns, ktorý nedovolil skórovať Mišiakovi.V 6. minúte podržal hostí brankár Surák pri sľubnej šanci Suju a defenzíva hostí si poradila aj v dvoch následných oslabeniach. Bezgólové skóre ešte nezmenili šance Keränena či Giľáka, ale do kabín išli spokojnejší hostia. V 19. minúte sa o to postaral Nieminen, ktorý dorazil puk za Vošvrdu - 0:1.Prostredná časť ideálne vyšla domácim, ktorí v nej položili základ svojho víťazstva. V 25. minúte vyrovnal v presilovke Regenda - 1:1. Hostia síce ďalšie oslabenie ustáli, ale v 31. minúte druhýkrát inkasovali, keď Suráka prekonal Cameranesi - 2:1. V 38. minúte sa na ľade iskrilo, niekoľko hráčov sa dostalo do potýčky, no pomer síl na ľade ostal vyrovnaný. O tretí gól Michaloviec sa v 39. minúte postaral opäť Cameranesi - 3:1.V úvode tretej časti sa hostia dostali k presilovke, no v nej neprekvapili domácu obranu na čele s pozorným brankárom Vošvrdom. Hostia sa v tretej tretine snažili o kontaktný gól, no dosiahli ho až v 58. minúte, keď sa presadil obranca Petgrave. Spišiaci sa na konci tretej tretiny dostali aj k hre so šiestimi korčuliarmi, ale vyrovnať už nedokázali.