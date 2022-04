Liptáci zvládli poraziť Žilinu a vyhrali 3:2 vo štvrtom dueli baráže

MHk 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)



Góly: 28. Handlovský (Uhrík, Pavúk), 42. Elo (Uhrík), 45. Hovorka (Ventelä, Paločko) – 32. Vybiral (Skladaný), 35. Jansons (Koyš, Markovič). Rozhodovali: Konc ml., Jobbágy - Jurčiak, Šefčík, vylúčení: 11:9, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1200 divákov



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Lietava – Cebák, Ventelä, Kurali, Salija, Pavúk, Mezovský, Droppa – Kriška, Hovorka, Šiksatdarov – Handlovský, Elo, Uhrík – Matúš Paločko, Walega, Haluška – Kalousek, Babka, Ďuriš – Michalík



Vlci Žilina: Mikoláš – Jansons, Šidlík, Petran, Sloboda, Drtina, Nahálka, Pišoja – Safaralejev, Šmída, Petráš – Vybiral, Skladaný, Tibenský – Macek, Markovič, Koyš – Rehák, Linet, Mikula – Lopušan



/stav série: 3:1/

Liptovský Mikuláš 22. apríla (TASR) - Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš vyhrali vo štvrtom zápase baráže o účasť v Tipos extralige na domácom ľade nad tímom Vlci Žilina 3:2 a v sérii vedú už 3:1 na zápasy. Piaty duel je na programe v nedeľu o 17.00 h v Žiline.Diváci v prvej tretine gól nevideli, hoci hostia mali k dispozícii dve presilovky. Najväčšiu šancu Žiliny "spálil" na konci 19. minúty v početnej výhode Macek. V druhej časti dostali možnosť hrať presilovku už aj Liptáci, no Elo nedokázal v sľubnej príležitosti prekonať Mikoláša. Brankár hostí kapituloval až v 27. minúte, keď sa presnou strelou presadil Handlovský. Žilinčania ešte v prostrednej tretine otočili skóre, najskôr vyrovnal Vybiral a v 35. minúte poslal hostí do náskoku obranca Jansons. Oba góly dosiahli Vlci v početnej výhode. Liptovský Mikuláš rozhodol o svojom triumfe v úvode tretej tretiny - Elo v 42. minúte zmazal manko gólom na 2:2 a o tri minúty neskôr Hovorka poslal domácich do vedenia. Žilina už nedokázala vyrovnať ani pri záverečnej hre bez brankára.