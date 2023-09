MHk 32 Liptovský Mikuláš zvíťazil nad HKM Zvolen 4:3 pp v 1. kole

MHk 32 Liptovský Mikuláš – HKM Zvolen 4:3 pp (1:1, 2:0, 0:2 - 1:0)



Góly: 8. Quince (Berry, Hraško), 28. Berry (Hraško, Quince), 34. Réway (Avcin, Egle), 63. Miller (Avcin, Réway) - 13. M. Hults (C. Hults), 43. Rymsha (Bondra, M. Hults), 51. Zuzin (Mudrák, C. Hults). Rozhodovali: Jobbágy, Korba - Vyšný, Stanzel, vylúčení: 5:7 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1127 divákov.



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Krasikov - Miller, Mezovský, Wardley, Nátny, F. Fekiač, Hraško, Vojtech, Lalík - Réway, Egle, Avcin - Berry, Quince, Valigura - Vankúš, Uhrík, J. Sukeľ - Žilka, Šmída, Tkáč



HKM Zvolen: Kupsky - Kapcheck, Rauhauser, Mudrák, C. Hults, Kubka, Haborák, Čulík - Rymsha, Langkow, Bondra - Jakúbek, M. Hults, Hecl - Marcinek, Viedenský, Zuzin - Kolenič, Šiška, Csányi

Liptovský Mikuláš 15. septembra (TASR) - Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš zdolali vo svojom úvodnom dueli v Tipos extralige 2023/2024 vicemajstra HKM Zvolen 4:3 po predĺžení. Víťazný gól domácich strelil v 63. minúte americký obranca a nová posila Liptákov Mitchell Miller.Domáci hráči viedli po druhej tretine 3:1, ale dvojgólový náskok neudržali. Zvolenčania si zásahmi Drakea Rymshu a Petra Zuzina vynútili predĺženie. V ňom rozhodol o druhom bode pre MHk 32 po vydarenom blafáku Miller.