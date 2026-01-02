Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Miami a Houston ťahajú štvorzápasové víťazné série

Norman Powell prispel k výhre 36 bodmi.

Norman Powell prispel k výhre 36 bodmi.

New York 2. januára (TASR) - Basketbalisti Miami Heat zaznamenali v NBA štvrté víťazstvo v rade, keď v noci na piatok uspeli na palubovke lídra Východnej konferencie Detroitu Pistons 118:112. Norman Powell prispel k výhre 36 bodmi, v domácom drese si Cade Cunningham pripísal 31 bodov, 11 asistencií a osem doskokov.

Štvorzápasovú víťaznú sériu ťahajú aj hráči Houstonu, Rockets triumfovali na palubovke Brooklynu 120:96. Amen Thompson pomohol k výhre 23 bodmi, Kevin Durant pridal 22 bodov a 11 asistencií.



výsledky NBA:

Brooklyn - Houston 96:120, Detroit - Miami 112:118, Dallas - Philadelphia 108:123, Sacramento - Boston 106:120, Los Angeles Clippers - Utah 118:101
