Miami a Memphis doplnili šestnástku tímov v osemfinále play off

Vyraďovacia časť NBA 2024/25 - play in, o nasadenie 8. (na jeden duel):



Východná konferencia



Atlanta - Miami 114:123 pp







Západná konferencia



Memphis - Dallas 120:106

New York 19. apríla (TASR) - Basketbalisti Miami Heat a Memphisu Grizzlies doplnili šestnástku tímov v play off tohto ročníka zámorskej NBA. Miami postúpilo po výhre 123:114 pp na palubovke Atlanty Hawks. Memphis si poradil v play in 120:106 s Dallasom Mavericks.Miami je prvým tímom, ktorý postúpil z play in po tom, ako obsadil 10. miesto v základnej časti. Ťahúňom bol Tyler Hero, ktorý zaknihoval 30 bodov a stal sa najlepším strelcom zápasu. Memphisu Grizzlies výrazne pomohol Ja Morant – napriek problému s vyvrtnutým členkom si pripísal 22 bodov. Miami čaká v úvodnom kole „vyraďovačky“ Cleveland, Memphis narazí na Oklahomu.