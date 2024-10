Miami Heat odhalili sochu Dwaynea Wadea, Riley: Najlepší v histórii

Miami 28. októbra (TASR) - Tím basketbalovej NBA Miami Heat slávnostne odhalil sochu klubovej legendy Dwaynea Wadea. Ten sa stal zároveň prvým hráčom v histórii klubu s vlastnou sochou pred arénou. K slávnostnému momentu prišlo približne osem mesiacov po tom, čo prezident Miami Pat Riley oznámil zámery oceniť úspechy 42-ročného Wadea.



Wade a Udonis Haslem sú jediní dvaja hráči, ktorí boli pri všetkých troch triumfoch Heat v NBA - 2006, 2012, 2013. Wade je najlepší strelec v histórii klubu a od roku 2023 aj člen Basketbalovej siene slávy. "Je to najlepší hráč v histórii Miami Heat. Toto je jeho deň. Deň, ktorý patrí jemu a jeho rodine," uviedol Riley. Sochu sa nachádza pred hlavným vchodom do Kaseya Centra, ktoré je domovská aréna Heat. "Je to niečo neuveriteľné. Pri pohľade na tú sochu som si uvedomil, ako rýchlo plynie život. Je to obrovská pocta, veľmi si to vážim," poznamenal Wade, ktorý sa po skončení hráčskej kariéry stal jedným z vlastníkov basketbalového klubu Utah Jazz.