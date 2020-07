Miami má štyroch bejzbalových hráčov s koronavírusom

Miami 5. júla (TASR) - Klub zámorskej bejzbalovej súťaže MLB Miami Marlins má štyroch hráčov nakazených novým koronavírusom. Ako informoval prezident bejzbalových operácií Michael Hill, jeden prípad pochádza zo stredajšieho povinného vstupného testovania, tri sú z uplynulých dvoch týždňov.



Hráči nedali svojmu zamestnávateľovi povolenie, aby mohol zverejniť ich mená. Hill nespresnil ani to, či niekto z infikovaných prejavuje príznaky ochorenia COVID-19. "Traja sa už blížia ku koncu svojej domácej karantény. Dúfame, že sa k nám pripoja čo najskôr," citovala Hilla agentúra DPA.



Dvaja hráči Yankees majú koronavírus, Tanaku pustili z nemocnice

Bejzbalisti DJ LeMahieu a Luis Cessa z tímu MLB New York Yankees mali pozitívne testy na nový koronavírus. Neodcestovali na predsezónny kemp do New Yorku a izolujú sa u seba doma. LeMahieu nevykazuje príznaky ochorenia COVID-19, Cessa má mierne symptómy. Všetci ostatní hráči mali vstupné testy negatívne.



V nemocnici skončil japonský nadhadzovač Yankees Masahiro Tanaka, ktorého počas prvého dňa oficiálnych tréningov zasiahla do hlavy loptička po spoluhráčovom prudkom odpale. Približne päť minút ležal na zemi, no potom dokázal odísť z ihriska po vlastných. Tanaku neskôr prepustili z nemocnice po tom, ako sa nepreukázalo podozrenie na otras mozgu. Informovala o tom agentúra AFP.