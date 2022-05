Miami postúpilo, sériu Dallasu s Phoenixom rozhodne siedmy duel

2. kolo play off NBA:



semifinále Východnej konferencie - 6. zápas:



Philadelphia 76ers - Miami Heat 90:99 (25:28, 23:21, 15:25, 27:25)

Najviac bodov: Embiid 20 (12 doskokov), Maxey 20, Milton 15 - Butler 32, Strus 20 (11 dsokokov), Tucker 12, 21.082 divákov

/konečný stav série: 2:4/



semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:



Dallas Mavericks - Phoenix Suns 113:86 (28:25, 32:20, 34:27, 19:14)

Najviac bodov: Dončič 33 (11 doskokov), Bullock 19, Brunson 18 - Ayton 21 (11 doskokov), Booker 19, Paul 13, 20.777 divákov

/stav série: 3:3/

New York 13. mája (TASR) - Basketbalisti Miami postúpili do konferenčného finále NBA. V šiestom stretnutí 2. kola play off zámorskej profiligy zvíťazili v noci na piatok na palubovke Philadelphie 99:90 a v sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Jimmy Butler zaznamenal v drese Heat 32 bodov.Najlepším strelcom bol Jimmy Butler s 32 bodmi. Jeho tím sa stretne s víťazom série medzi Bostonom a Milwaukee, v ktorej vedú úradujúci šampióni 3:2 na zápasy.Najlepší tím po základnej časti Phoenix utrpel debakel 86:113 na palubovke Dallasu. Mavericks potiahol autor 33 bodov, 11 doskokov a 8 asistencií Luka Dončič. Jeho tím vyrovnal sériu na 3:3, o postupujúcom rozhodne siedmy duel v aréne Suns.