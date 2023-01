Miami premenilo všetkých 40 trestných hodov a prekonalo rekord

NBA - sumáre:



Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 147:116 (27:20, 38:23, 42:32, 40:41)



Najviac bodov: Embiid 36 (11 doskokov), Harden 16 (12 doskokov, 15 asistencií), Maxey 16 - Bey 17, Ivey 17, McGruder 17







Miami Heat - Oklahoma City Thunder 112:111 (31:26, 32:30, 26:32, 23:23)



Najviac bodov: Butler 35, Strus 22, Oladipo 19 - Gilgeous-Alexander 26, Giddey 18 (15 doskokov, 10 asistencií), K. Williams 13







Toronto Raptors - Charlotte Hornets 132:120 (35:34, 37:32, 24:28, 36:26)



Najviac bodov: Siakam 28, Trent 24, Anunoby 22 - Rozier 33, Ball 24 (14 asistencií), Plumlee 21







Utah Jazz - Cleveland Cavaliers 116:114 (31:24, 24:31, 33:29, 28:30)



Najviac bodov: Clarkson 32, Markkanen 25 (16 doskokov), Alexander-Walker 13 - Mitchell 46, Garland 21, LeVert 12







Golden State Warriors - Phoenix Suns 113:125 (26:31, 19:28, 34:39, 34:27)



Najviac bodov: Thompson 29, Poole 27, Curry 24 - Bridges 26, Lee 22, Washington 21







Portland Trail Blazers - Orlando Magic 106:109 (20:33, 30:17, 23:32, 33:27)



Najviac bodov: Lillard 30, Nurkič 22 (10 doskokov), Grant 16 - Wagner 29, Carter 20 (10 doskokov), Banchero 19 (10 doskokov)







Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 113:101 (31:25, 38:22, 19:31, 25:23)



Najviac bodov: Leonard 33, Powell 27, Mann 12 - Dončič 43 (11 doskokov), Hardaway 16, Dinwiddie 13

New York 11. januára (TASR) - Basketbalisti Miami sa postarali o nový rekord zámorskej NBA. Vo víťaznom súboji proti Oklahome (112:111) premenili všetkých 40 trestných hodov a prekonali zápis Utahu z roku 1982, ktorý mal dueli s Portlandom bilanciu 39 z 39. Hostia prehrali napriek triple-double, ktoré dosiahol Josh Giddey.Jimmy Butler úspešne zvládol 23 trestných hodov, vrátane víťazného necelých 13 sekúnd pred koncom. Domáci pritom ešte v poslednej minúte prehrávali o päť bodov, no skvelým záverom skóre otočili. "reagoval tréner Miami Erik Spoelstra. Butlerova bilancia 23 z 23 je druhá najlepšia v histórii, James Harden premenil v drese Houstonu 24 bez jediného zaváhania v roku 2019 a Dirk Nowitzki dokázal to isté za Dallas v roku 2011.Stephen Curry sa vrátil po 11-zápasovej absencii spôsobenej zranením, no jeho Golden State Warriors prehrali doma s Phoenixom 113:125. Curry si pripísal 24 bodov. Úspešnejší návrat do zostavy zaznamenal Joel Embiid z Philadelphie, ktorý vynechal predchádzajúce tri zápasy pre problémy s nohou. Vo víťaznom súboji s Detroitom (147:116) odohral iba 23 minút, no dokázal nastrieľať 36 bodov a pridal 11 doskokov. Jeho spoluhráč James Harden sa blysol triple-double so 16 bodmi, 15 asistenciami a 12 doskokmi.Luka Dončič dosiahol 43 bodov, no nezabránil prehre Dallasu na palubovke Los Angeles Clippers 101:113. Kawhi Leonard sa v drese domácich prezentoval 33 bodmi. Donovan Mitchell z Clevelandu sa blysol 46 bodmi, jeho tím však podľahol na pôde Utahu 114:116.