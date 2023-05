Miami uspelo v Bostone v 7. zápase a postúpilo do finále play off

siedme finále play off Východnej konferencie:



Boston Celtics - Miami Heat 103:84 (15:22, 26:30, 25:24, 18:27)



najviac bodov: Brown 18, White 18, Tatum 14 (11 doskokov) - Butler 28, Martin 26 (10 doskokov), Adebayo 12 (10 doskokov)

Boston 30. mája (TASR) - Basketbalisti Miami Heat postúpili do finále play off NBA, v ňom sa stretnú s Denverom Nuggets. V siedmom finálovom dueli Východnej konferencie zvíťazili v noci na utorok na palubovke Bostonu Celtics 103:84 a v celej sérii triumfovali 4:3. Finálová séria odštartuje v noci na piatok v Denveri.V rozhodujúcom dueli sa v drese hostí darilo najviac Jimmymu Butlerovi, keď zaznamenal 28 bodov, 7 doskokov a 6 asistencií. Jeho spoluhráč Caleb Martin pridal 26 bodov a 10 doskokov.Heat sa mohli stať prvým tímom, ktorý by prehral sériu play off po tom, čo v nej viedol 3:0. "Zostali sme spolu ako tím. Hovorili sme o tom, že nás čaká ťažká cesta a urobili sme to, čo bolo treba. Sme vo vytržení a veľmi šťastní," citovala Butlera agentúra AP.Tréner Miami Erik Spoelstra povedal, že nikdy nepochyboval o tom, že jeho odolný tím môže vyhrať siedmy zápas. "."Miami sa pokúsi o zisk štvrtého titulu v NBA, naposledy triumfovali v lige v roku 2013. Vo svojom predošlom finále v roku 2020 prehrali s Los Angeles Lakers. Nuggets si vo finále zahrajú po prvý raz.