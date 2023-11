Miami vyhralo siedmy duel v sérii, Warriors prehrali piatykrát v rade

NBA - sumáre:



Miami Heat - Brooklyn Nets 122:115 (30:27, 30:25, 35:31, 27:32)

najviac bodov: Butler 36, Robinson 26, Adebayo 20 - Bridges a Walker po 23, Johnson a Claxton po 16



Golden State Warriors - Oklahoma City Thunder 109:128 (24:39, 36:28, 25:27, 24:34)

najviac bodov: Kuminga 21, Paul 15, Looney (11 doskokov) a Podziemski po 13 - Gilgeous-Alexander 24, Joe 23, Giddey 19

New York 17. novembra (TASR) - Basketbalisti Miami Heat si pripísali v NBA siedmy triumf v sérii. V noci na piatok zvíťazili nad Brooklynom 122:115. Nedarí sa naopak šampiónom ligy z roku 2022 Golden State Warriors, ktorí prehrali piatykrát v rade, keď nestačili ani doma na Oklahomu City 109:128.Finalisti predchádzajúceho ročníka Miami mali nepodarený štart do novej sezóny, no už sú opäť na popredných pozíciách. V tabuľke Východnej konferencie sa posunuli na 3. priečku o 1,5 duelu za vedúci Boston. Proti Brooklynu zažiaril Jimmy Butler 36 bodmi. Tradičnému lídrovi Heat sekundoval krídelník Duncan Robinson, ktorý dokonale nahradil zraneného Tylera Herroa, keď premenil 6 z 10 trojok a nazbieral 26 bodov. "Najmä v druhom polčase sme odviedli dobrú prácu v obrane. Nedarilo sa nám pri doskakovaní, celkovo sme však hrali skvelý basketbal," pochvaľoval si Butler.Warriors chýbal zranený Stephen Curry i Draymond Green, ktorý dostal dištanc na päť duelov za to, že chytil pod krk v predchádzajúcom stretnutí Rudyho Goberta. Thunder mali od úvodu duel pod kontrolou, Shai Gilgeous-Alexander napokon dal v drese víťazov 24 bodov, náhradník Isaiah Joe trafil všetkých sedem trojkových pokusov a zapísal si 21 bodov. Domácim nestačilo 21 bodov Jonathana Kumingu. "," ocenil kvality súpera kouč Golden State Steve Kerr.