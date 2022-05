Miami vyhralo v prvom dueli semifinále play off nad Bostonom 118:107

semifinále play off NBA

finále Východnej konferencie - 1. zápas:



Miami Heat - Boston Celtics 118:107 (25:28, 29:34, 39:14, 25:31)



Najviac bodov: Butler 41, Herro 18, Vincent 17 - Tatum 29, Brown 24 (10 doskokov), Pritchard a R. Williams po 18, 19.774 divákov



/stav série: 1:0/

New York 18. mája (TASR) - Basketbalisti Miami Heat vstúpili úspešne do semifinálovej série play off NBA. V prvom finálovom dueli Východnej konferencie zdolali doma Boston 118:107, pod čo sa 41 bodmi podpísal Jimmy Butler.Boston ešte v polčasovej prestávke viedol o osem bodov, ale domáci rozhodli o osude stretnutia v tretej štvrtine, ktorú ovládli jednoznačne 39:14. Butler v tretej časti zaznamenal až 17 bodov. V tíme Miami mu sekundovali Tyler Herro s 18 a Gabe Vincent so 17 bodmi. Za Boston nastrieľali Jayson Tatum 29 a Jaylen Brown 24 bodov. Hosťom chýbali pre zdravotné problémy dvaja hráči základnej zostavy - Marcus Smart a Al Horford.pochválil oporu svojho tímu kouč Miami Erik Spoelstra. Butler prezradil recept, s ktorým išli domáci do druhej polovice stretnutia:Tréner Bostonu Ime Udoka neskrýval sklamanie z prehry: