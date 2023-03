Miami zdolalo Atlantu, najproduktívnejším hráčom bol Butler

výsledky - NBA:



Sacramento - New Orleans 123:108

Denver - Toronto 118:113

Miami - Atlanta 130:128

Cleveland - Boston 118:114 pp

Detroit - Portland 104:110

Indiana - Philadelphia 143:147

New York 7. marca (TASR) - Basketbalisti Miami Heat zdolali Atlantu Hawks v zápase NBA 130:128. Domáci prehrávali o 15 bodov, no dokázali sa dostať naspäť do tempa. Ich najproduktívnejší hráč bol Jimmy Butler, ktorý nazbieral 26 bodov.Cleveland uštedril Bostonu tretie prehru za sebou, Cavaliers si poradili so súperom 118:114 pp. Ťahúň domácich bol Donovan Mitchell so 40 bodmi. Tesne pred koncom základného hracieho času nevyužil šancu na zariadenie triumfu hostí Grant Williams, ktorý nepremenil dva trestné hody. V zostave jeho tímu chýbali ťahúni Jayson Tatum, Al Horford a Robert Williams III.