Miami zdolalo Indianu aj tretíkrát, Lakers otočili sériu s Portlandom

1. kolo play off NBA:



štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápasy:



ORLANDO MAGIC - MILWAUKEE BUCKS 107:121 (23:31, 20:39, 34:29, 30:22)



najviac bodov: Augustin 24, Vučevič a Ross po 20 - Antetokunmpo 35 (11 doskokov), Middleton 17, B. Lopez 16



/stav série: 1:2/





MIAMI HEAT - INDIANA PACERS 124:115 (34:27, 40:29, 20:34, 30:25)



najviac bodov: Butler 27, Dragič 24 (5 trojok), Adebayo 22 (11 doskokov) - Brogdon 34 (14 asistencií), Warren 23, Oladipo 20



/stav série: 3:0/

štvrťfinále Západnej konferencie - 3. zápasy:



OKLAHOMA CITY THUNDER - HOUSTON ROCKETS 119:107 pp (23:29, 34:34, 21:19, 26:22 - 15:3)



najviac bodov: Schröder 29, Paul 26, Gilgeous-Alexander 23 - Harden 38, Jeff Green 22 (5 trojok), E. Gordon 18



/stav série: 1:2/





PORTLAND TRAIL BLAZERS - LOS ANGELES LAKERS 108:116 (29:25, 28:28, 29:40, 22:23)



najviac bodov: Lillard 34 (5 trojok), McCollum 28, Anthony 20 - James 38 (12 doskokov), Davis 29 (11 doskokov), Caldwell-Pope 13



/stav série: 1:2/

Orlando 23. augusta (TASR) - Basketbalisti Miami Heat sú už iba krok od postupu do 2. kola play off NBA. V treťom stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie zdolali Indianu Pacers 124:115 a vedú v sérii 3:0 na zápasy.Najlepším strelcom víťazného tímu bol Jimmy Butler, ktorý dal 27 bodov. Až 17 z nich pritom dosiahol z čiary trestného hodu, kde bol celkovo dvadsaťkrát. Miami hádzali v zápase až 52 šestiek, Indiana iba 28, s čím sa tréner Pacers iba ťažko zmieroval. "," povedal Nate McMillan podľa agentúry AP. Žiaden tím v histórii NBA ešte neotočil sériu z 0:3 na zápasy.Vedúci tím Západnej konferencie po základnej časti Los Angeles Lakers vyhral nad Portlandom 116:108 a otočil sériu vo svoj prospech, vedie 2:1 na zápasy. Streleckým lídrom "žlto-fialových" bol LeBron James, ktorý k 38 bodom pridal aj 12 doskokov a 8 asistencií. Anthony Davis si pripísal 29 bodov, 12 z nich dal v poslednej štvrtine. Aj v tomto stretnutí bol veľký rozdiel v počte trestných hodov, Lakers ich mali k dispozícii 43, Portland iba 19. "," povedal odhodlane najlepší strelec Portlandu Damian Lillard, ktorý dal 34 bodov aj so zlomeným prstom.Prvé víťazstvo vo štvrťfinálovom súboji si pripísala Oklahoma City, ktorá zvíťazila nad Houstonom 119:107 po predĺžení. Dodatočná päťminútovka sa skončila v prospech Thunder jednoznačne 15:3. Najviac bodov za Thunder dal náhradník Dennis Schröder, ktorý nastrieľal 29 bodov. Chris Paul pridal 26. "," povedal pre ESPN Chris Paul, ktorý ešte v minulej sezóne hral práve za Houston. Rockets stále nemali k dispozícii Russella Westbrooka, ktorý putoval za Paula minulé leto do Houstonu.Nasadená jednotka východu z Milwaukee zdolala Orlando 121:107 a vedie v sérii 2:1. Jannis Antetokunmpo zaznamenal double double za 35 bodov a 11 doskokov.