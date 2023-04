Miami zdolalo Milwaukee a v sérii vedie 3:1,Butler zaznamenal 56 bodov

1. kolo play off NBA



štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápas



Miami Heat - Milwaukee Bucks 119:114 (28:33, 22:24, 28:32, 41:25)



najviac bodov: Butler 56, Adebayo 15, Martin 15 - Lopez 36 (11 doskokov), Antetokounmpo 26 (10 doskokov a 13 asistencií), Holiday 14



/stav série: 3:1/





štvrťfinále Západnej konferencie - 4. zápas:



Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 117:111 pp (29:23, 25:29, 27:31, 23:21 - 13:7)



najviac bodov: Reaves 23, James 22 (20 doskokov), Russell 17 - Bane 36, Morant 19, Jackson 14 (14 doskokov)



/stav série: 3:1/

New York 25. apríla (TASR) - Basketbalisti Miami zvíťazili vo štvrtom zápase 1. kola play off NBA nad Milwaukee 119:114 a v sérii vedú 3:1. Ústrednou postavou Heat bol Jimmy Butler, ktorý zaznamenal 56 bodov.Butler sa postaral o štvrtý najlepší výkon v play off v histórii súťaže. Viac bodov v jednom zápase nastrieľali len Michael Jordan (63), Elgin Baylor (61) a Donovan Mitchell (57). "Je to jeden z najinteligentnejších basketbalistov v tejto lige," povedal o Butlerovi tréner Erik Spoelstra z Miami. Milwaukee nepomohol ani návrat Jannisa Antetokounmpa do zostavy, grécky reprezentant okrem 26 bodov zaznamenal aj 10 doskokov a 13 asistencií.Los Angeles Lakers zdolali vo štvrtom dueli štvrťfinále Západnej konferencie Memphis 117:111 po predĺžení a v sérii vyhrávajú 3:1. Duel bol dramatický, hostia boli blízko k triumfu, ale LeBron James poslal zápas do predĺženia a v ňom už domáci zlomili súpera. Tréner LA Darvin Ham po zápase uviedol: "Ukázali sme mentalitu, nechceli sme prehrať. Som veľmi hrdý na to, ako sme bojovali.