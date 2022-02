Miami zvíťazilo v Charlotte 111:107 po dvojnásobnom predĺžení

NBA - výsledky:



Charlotte - Miami 107:111 pp, Brooklyn - Washington 103:117, New Orleans - Dallas 118:125, Milwaukee - Philadelphia 120:123, LA Clippers - Houston 142:111

New York 18. februára (TASR) - Basketbalisti Philadelphie zvíťazili v zápase zámorskej NBA na palubovke obhajcu titulu Milwaukee 123:120 a odčinili predchádzajúcu zahanbujúcu prehru 87:135 s Bostonom. Vzájomný duel hviezd ligy vyšiel lepšie hosťujúcemu Joelovi Embiidovi, ktorý dal 42 bodov a pridal 14 doskokov, kým domáci Jannis Antetokounmpo "len" 32 bodov (11 doskokov).Charlotte prehralo doma s Miami 107:111 po dvojnásobnom predĺžení. Zariadil to Kyle Lowry, ktorý dal 12 zo svojich 25 bodov práve v extračase. Miami je spolu so Chicagom pred prestávkou vyplnenou zápasom All Stars na čele Východnej konferencie.