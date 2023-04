Miami zvíťazilo vo Philadelphii 129:101,posilnilo si šance na play off

výsledky NBA:



Orlando - Cleveland 94:118, Philadelphia - Miami 101:129, San Antonio - Portland 129:127, Utah - Oklahoma City 98:114, Phoenix - Denver 119:115



New York 7. apríla (TASR) - Basketbalisti Miami zvíťazili v noci na piatok v NBA na palubovke Philadelphie 129:101 a posilnili si šance na postup do play off. Ústrednými postavmi Heat boli Jimmy Butler a Tyler Herro, obaja zaznamenali 24 bodov. San Antonio v historicky prvom dueli profiligy v Austine zdolalo Portland 129:127.