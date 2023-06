Michael Andlauer bude vlastniť 90-percentný podiel v Ottawe Senators

Ottawa 13. júna (TASR) - Skupina vedená kanadským podnikateľom Michaelom Andlauerom sa dohodla na kúpe 90-percentného podielu Ottawy Senators. Kanadský hokejový tím doteraz vlastnila rodina Melnykovcov, dcéry zosnulého bývalého majiteľa Anna a Olivia si ponechali 10-percentný podiel.



Podľa agentúry AP sa obe strany dohodli na predajnej sume takmer 1 miliarda dolárov. "Michael predstavuje všetko, v čo sme mohli dúfať. Že sa zapojí do tohto procesu a my získame vášnivého vlastníka, ktorý je oddaný Ottawe," uviedol predseda klubu a guvernér Sheldon Plener.



Melnyk bol majiteľ klubu z hlavného mesta Kanady od roku 2003, keď ho kúpil a zachránil od možného bankrotu a sťahovania. Vlani v marci zomrel vo veku 62 rokov. Predaj Senators vyvolal veľký záujem, ponuky predložili napríklad filmová hviezda Ryan Reynolds, kanadský spevák The Weeknd, či raper Snoop Dogg.