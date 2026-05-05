< sekcia Šport
Michal Ďuriš po troch rokoch končí v Spartaku Trnava
Odchovanec Dukly Banská Bystrica prispel piatimi gólmi k triumfu Trnavy v Slovenskom pohári v sezóne 2024/2025. V najvyššej slovenskej súťaži nastrieľal 18 presných zásahov v 76 stretnutiach.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 5. mája (TASR) - Slovenský futbalista Michal Ďuriš ukončí po sezóne svoje trojročné pôsobenie v Spartaku Trnava. Tridsaťsedemročný útočník oznámil na sociálnych sieťach klubu, že nedeľňajšie stretnutie 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul proti MŠK Žilina bude jeho posledné na Štadióne Antona Malatinského.
„V nedeľu odohrám svoj posledný duel v drese Spartaka proti Žiline. Moja éra tu končí po krásnych troch rokoch, kde som mal možnosť zažiť krásne zápasy, víťazstvo v pohári a množstvo emócií a zážitkov,“ uviedol vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach Ďuriš.
Odchovanec Dukly Banská Bystrica prispel piatimi gólmi k triumfu Trnavy v Slovenskom pohári v sezóne 2024/2025. V najvyššej slovenskej súťaži nastrieľal 18 presných zásahov v 76 stretnutiach. Jeden gól zaznamenal bývalý slovenský reprezentant aj pri jedinom bodovom zisku Spartaka v Konferenčnej lige v sezóne 2023/2024, keď zariadil deľbu bodov na ihrisku Nordsjaellandu.
„V nedeľu odohrám svoj posledný duel v drese Spartaka proti Žiline. Moja éra tu končí po krásnych troch rokoch, kde som mal možnosť zažiť krásne zápasy, víťazstvo v pohári a množstvo emócií a zážitkov,“ uviedol vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach Ďuriš.
Odchovanec Dukly Banská Bystrica prispel piatimi gólmi k triumfu Trnavy v Slovenskom pohári v sezóne 2024/2025. V najvyššej slovenskej súťaži nastrieľal 18 presných zásahov v 76 stretnutiach. Jeden gól zaznamenal bývalý slovenský reprezentant aj pri jedinom bodovom zisku Spartaka v Konferenčnej lige v sezóne 2023/2024, keď zariadil deľbu bodov na ihrisku Nordsjaellandu.